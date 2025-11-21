Maciej Pela w końcu przemówił o czułościach Kaczorowskiej z nowym chłopakiem! Nikt nie spodziewał się takich słów

Maciej Pela nie oglądał "Tańca z Gwiazdami"

W premierowym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek", który ukazał się 20 listopada, gościem Marcina Wolniaka był Maciej Pela. Tancerz w rozmowie z prowadzącym przyznał, że nie śledził odcinków najnowszej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jak wyjaśnił, wynikało to głównie z braku czasu oraz specyfiki jego codziennego rytmu.

Co drugą niedzielę mam córki pod opieką, a jak nie mam, no to jestem albo w pracy, albo na siłowni. Mój dzień jest dosyć mocno napięty

– powiedział Maciej Pela.

Dodał, że format Polsatu nie jest mu szczególnie bliski:

Poza tym to nie jest taniec, z którym ja się wychowałem. Ja oglądałem każdy odcinek "You Can Dance". Jak nie mogłem być, bo byłem na zajęciach, to puszczałem sobie powtórki.

Choć nie śledził programu na bieżąco, przyznał, że media społecznościowe co jakiś czas podsuwały mu fragmenty występów Kaczorowskiej i Rogacewicza:

Algorytm podrzuca roleczki, nie roleczki. (...) No i okej, no i podrzuca. Czasami się coś wyświetli, jak scrolluję, a czasem nie

– tłumaczył.

Podkreślił jednak, że takie treści nie budzą w nim żadnych emocji:

Wyświetla się i idę dalej

– skwitował.

Czułości na parkiecie? "To nie jest moja sprawa"

W rozmowie pojawił się również temat bliskości i namiętnych gestów, które Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz prezentowali w programie. Para otwarcie okazywała sobie uczucia, co wywoływało mieszane reakcje widzów i komentatorów.

Pela nie dał się jednak wciągnąć w ocenianie zachowania byłej żony. Wręcz przeciwnie – zajął jednoznacznie powściągliwe, ale wspierające stanowisko.

To nie jest moja sprawa – zaznaczył na początku. Następnie dodał: – To jest ich życie, ich związek i trzymam kciuki. To jest ich sprawa, niech jakby robią tak, jak chcą. (...) Po prostu, no niech sobie żyją.

Słowa te mogą zaskakiwać, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych, trudnych emocji, jakie towarzyszyły rozstaniu pary. Kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zakończyli swoje małżeństwo. Choć początkowo tancerz nie ukrywał żalu, dziś zachowuje się bardzo dojrzale. Przypominamy, że byli partnerzy rozwiedli się bez orzekania o winie, a opiekę nad córkami – Emilką i Gabrysią – sprawują naprzemiennie.

