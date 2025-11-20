Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska: Szybki rozwód po sześciu latach małżeństwa

Związek Agnieszki Kaczorowskiej (33 l.) i Macieja Peli (36 l.) w październiku ubiegłego roku dobiegł końca. Jednak pozew rozwodowy trafił do sądu dopiero w lipcu. Zanim sprawa znalazła się na wokandzie, byli partnerzy doszli do porozumienia w kluczowych kwestiach. Pierwsza rozprawa odbyła się w pierwszy poniedziałek listopada. Dwa tygodnie są orzekł wyrok i oficjalnie zakończyło się sześcioletnie małżeństwo tancerzy.

Gwiazda "Klanu" nie potrzebowała rozwodu, by ułożyć sobie życie na nowo. Niemal od początku roku związana jest z aktorem Marcinem Rogacewiczem (45 l.). Początkowo kryli się ze swoim uczuciem i tylko zdjęcia paparazzi świadczyły o tym, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Związek potwierdzili dopiero w pierwszym odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Namiętny pocałunek przed kamerami nie pozostawił żadnych wątpliwości, co do natury ich relacji.

Agnieszka Kaczorowska zapewniała, że "miłość lubi ciszę", a jednocześnie razem z ukochanym nie szczędzili sobie czułości na parkiecie. Przed kamerą Polsatu tancerka po raz pierwszy poznała mamę Marcina Rogacewicza. Zakochani pokazali również, jak remontują wspólne gniazdko. Gościli też w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie Kuba Wojewódzki zadał im kilka niewygodnych pytań, w tym o Macieja Pelę.

Zobacz również: Wojewódzki nagle wypalił o Maćku Peli. Znaczące miny Rogacewicza i dyplomatyczna odpowiedź Kaczorowskiej

Maciej Pela komentuje nowy związek Agnieszki Kaczorowskiej

Zakochani pracują obecnie nad wspólnym spektaklem, z którym wiosna ruszą w Polskę. Na własnym rozwoju skupił się również Maciej Pela. Tancerz zdradził niedawno, że chciałby ruszyć z serią rodzinnych warsztatów tanecznych. Krótko po finalizacji rozwodu pojawił się w programie "Galaktyka Plotka", gdzie został zapytany o to, czy oglądał taneczne zmagania byłej żony i jej ukochanego.

Pela stwierdził, że nie miał na to czasu, bo co drugi weekend zajmował się dziećmi. Do tego bliżej mu do programu konkurencji, czyli "You Can Dance". Uczestniczył nawet w trzeciej edycji show. Jednak nie udało mu się uniknąć filmików z występami Kaczorowskiej i Rogacewicza.

Algorytm podrzuca roleczki, nie roleczki. Czasami coś się wyświetli, jak scrolluję, a czasem nie. Wyświetla się i idę dalej - stwierdził.

Po chwili dodał, że nie ma zamiaru komentować ich związku. Stwierdził jednak, że trzyma kciuki za ich związek!

To nie jest moja sprawa. To jest ich życie, ich związek i trzymam kciuki. To jest ich sprawa, niech jakby robią tak, jak chcą. [...] Po prostu, no niech sobie żyją - przyznał Maciej Pela.

Zobacz również: Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowali się w finale "Tańca z Gwiazdami". Znowu uciekli!

Sonda "Taniec z Gwiazdami": Czy Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska powinni odpaść? Tak Nie