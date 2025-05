"Mam Talent": Dekolty, cekiny i nóżki. Wieniawa zapomniała spodni?

Półfinał "Mam Talent". Wieniawa dała czadu!

Ostatni półfinał 16. edycji ''Mam Talent!'' za nami, a przed widzami TVN - wielki finał show. Oprócz uczestników uwagę przyciągnęły oczywiście gwiazdy, które prześcigały się na niezwykłe kreacje. Agnieszka Woźniak-Starak, prowadząca program, grała nogą w asymetrycznej, srebrnej sukni projektu Violi Piekut.

Zdeklasowała ją Julka Wieniawa (26 l.). Jurorka postawiła na wycięte majtki i czarne rajstopy, dzięki czemu jej nogi wydawały się nie mieć końca! Główną rolę w stylizacji pięknej aktorki odgrywała przerysowana, potężna marynarka z dużymi ramionami. Kreację Julki zaprojektował Konrad Bińkowski. Jak dowiadujemy się z jej instagrama - kostium został uszyty na miarę i ręcznie wyklejony połyskującymi kryształkami.

Malwina Wędzikowska na półfinale "Mam Talent"

Na odcinku stawiła się także promująca niedzielny finał "The Traitors. Zdrajcy", prowadząca format - Malwina Wędzikowska, która zaprezentowała oryginalny, strukturalny gorset i głęboki dekolt. Kreacja przywoływała niemal oscarowy klimat! Długa, czarna spódnica i oryginalna góra raczej nie należały do wygodnych, zwłaszcza, że na Instagramie Wędzikowska pochwaliła się ciasno zawiązanym gorsetem. Za to z pewnością była to jedna z bardziej zjawiskowych stylizacji tego wieczoru. Wyjątkową kreację dla gwiazdy przygotował Łukasz Dziewic.

Finał "Mam Talent" już za tydzień! Kogo w nim zobaczymy?

Jurorzy w składzie - Julia Wieniawa, Marcin Prokop i Agnieszka Chylińska - w ostatnim półfinale "puścili" dalej trzy ostatnie ekipy uczestników. Byli to - grupy taneczne "Slay - SKT Mega Dance", "Perfect Team" i tancerka oraz gimnastyczka cyrkowa - Angelina Fedorko.

W finale "Mam Talent" zobaczymy więc te trzy ekipy, plus wyłonionych w poprzednich półfinałach: Krystian Leśnik, Liliana Urbańska, zespół Demeted, Diana Kwit, Zenith Duo, Dawid Świstek, zespół Idol Clan.

