Niebywałe, co Chylińska wyprawiała, gdy Wieniawa śpiewała na żywo. Maski opadły, jest nagranie

"Policja" w biurze Kubickiej! "Jest pani aresztowana o przyjmowanie gotówki". Sama to zafundowała

Wystrojona Anna Mucha przyłapana na lotnisku. Nie do wiary, co miała w bagażach. Widzieliśmy na własne oczy

Agnieszka Chylińska wyznała prawdę o relacji i zaliczyła gigantyczną wpadkę ze słowem na "h". Plotek było co niemiara!

Kolejna strata Sylwii Peretti. Najpierw śmierć syna, a teraz to. "Znika radość i blask w oczach"

O co poszło?

Julia Wieniawa i Agnieszka Chylińska współpracują na planie produkcji "Mam Talent", ponieważ obie zasiadają za panelem jurorskim. Młoda aktorka i początkująca wokalistka, która obok kariery aktorskiej stawia ostatnio na muzykę, miała okazję w jednym z ostatnich odcinków zaprezentować swój nowy utwór pt. "Od nowa". Piosenka szturmem podbija ostatnio internet, w dużej mierze za sprawą dramy z byłym partnerem Wieniawy, Nikodemem Rozbickim, który w złośliwy sposób odniósł się do gwiazdy w programie Kuby Wojewódzkiego. Tekst "Od nowa" niemal idealnie pasuje do tej sytuacji, więc reklama zrobiła się sama. Teraz jednak w mediach społecznościowych króluje Agnieszka Chylińska, a konkretnie jej reakcja na wykon na żywo młodszej koleżanki. I choć ludzie w komentarzach nie zostawiają suchej nitki na Wieniawie, to legendarna artystka pokazała prawdziwą klasę. Maski opadły, jest nagranie. Aż serce rośnie. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej: Taka naprawdę jest Agnieszka Chylińska, gdy gasną kamery! "Ona jest zupełnie inną kobietą"

Agnieszka Chylińska reaguje na wokal Julii Wieniawy w "Mam Talent" Jej miny są nie do podrobienia

Julia Wieniawa ma wielu fanów, ale równie wielu krytyków. Nic więc dziwnego, że pod nagraniem, gdy premierowo wykonuje piosenkę "Od nowa" na żywo w "Mam Talent", pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Ludzie zarzucają Wieniawie, że nie potrafi śpiewać, że ma słaby i nijaki głos, i że powinno być jej wstyd przed Agnieszką Chylińską, która "musiała to oglądać" i "udawać, że jej się podoba". A jak reakcja samej Agnieszki? Powalająca na łopatki.

Chylińska pokazała bowiem dużą klasę. Uśmiecha się, tańczy i świetnie bawi przy występie Julii Wieniawy. W pewnym momencie widać nawet, jak rusza ustami zgodnie ze słowami piosenki, co pokazuje, że nawet nauczyła się tekstu utworu. Abstrahując od tego, czy komuś się podoba występ Julii, czy nie, to trzeba przyznać, że reakcja Agnieszki podnosi na duchu.

- Agnieszka klasa, to jest prawdziwa kobieta i artystka, która wspiera swoje koleżanki. (...) Miny Chylińskiej nie do podrobienia, kocham ją. (...) Agnieszka śpiewa piosenkę Wieniawy, nie wierzę - czytamy w licznych wpisach.

Cóż, trzeba przyznać, że to naprawdę miły gest, który wygląda jednocześnie na szczery ze strony Agnieszki Chylińskiej. A wykon Julii Wieniawy pozostawiamy Waszej ocenie.

Zobacz także galerię zdjęć: Julia Wieniawa zagra czarny charakter w "Rodzince.pl"

Sonda Podoba ci się Julia Wieniawa w takiej odsłonie? TAK NIE