Wielki powrót Margaret do "The Voice of Poland". Po pięciu latach znów pojawi się w show TVP

Nie ma co ukrywać, że Maria Prokop popularność i uznanie fanów zawdzięcza ukochanemu mężowi Marcinowi Prokopowi. To przecież jeden z najbardziej znanych polskich prezenterów telewizyjnych. Kobieta przez lata widywana była u boku męża na wielu czerwonych dywanach czy ściankach. Od jakiegoś czasu nie pojawia się jednak na show-biznesowych imprezach. Spowodowane jest to chorobą, Maria zmagała się przez jakiś czas z nerwicą napadowo-lękową. Jak się jednak okazuje, udało jej się pokonać przypadłość. Obecnie chętnie prezentuje w mediach społecznościowych to, jak wygląda jej zawodowa droga.

Marcin Prokop ma wygimnastykowaną żonę. Oto jak ćwiczy na Bali

Żonę Marcina Prokopa na samym instagramowym koncie obserwuje ponad 60 tysięcy osób. Kobieta w social mediach skupia się na pokazywaniu tego, jak ćwiczy jogę oraz medytuje. Niedawno zaprezentowała wiernym fanom swój wyjazd na Bali. Na pięknej wyspie ćwiczyła oraz odpoczywała.

Po powrocie do Polski udostępniła w mediach społecznościowych film, na którym prezentuje podstawowe pozycje w jodze - tak zwaną deskę.

Mit jogowy numer 1: joga jest dla rozciągniętych i jest po to, aby się rozciągać. Nie nie nie! Nie musimy mieć niesamowitych zakresów w stylu rosyjskiej baletnicy, aby praktykować jogę i czuć się dobrze na macie. Funkcjonalne zakresy w zupełności wystarczają - napisała Maria Prokop w długim wpisie.

W sieci nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów, którzy komplementowali jej piękną sylwetkę. Trzeba przyznać, że żona Marcina Prokopa wygląda rewelacyjnie!

Widać jak działa joga, bo pani ciało się bardzo zmieniło oczywiście na plus Silne ciało, to silny umysł Tak, praktyka tych niby niepozornie wyglądających asan robi u mnie ogromną robotę. Ty wiesz. Ja, podobnie jak robisz w 1 i 2 przykładzie, lubię dokładać początkową pozycję do psa z głową do dołu, czyli delikatne podniesienie kolan z wysunięciem ciała do przodu. I dodam, że przestałam już siłować się z możliwościami swojego ciała - wymieniali swoje spostrzeżenia fani w sekcji komentarzy.

