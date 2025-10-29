Marcin Prokop połamał krzesło i zaliczył upadek na wizji. Spektakularna wpadka!

Marcin Prokop i Dorota Wellman to duet, który od lat uchodzi za najbardziej charyzmatyczny w polskiej telewizji. Ich naturalność, humor i doskonała chemia na antenie sprawiają, że każdy odcinek "Dzień dobry TVN" ma w sobie coś wyjątkowego. Tym razem jednak to nie zaplanowany żart, a... spontaniczna wpadka prowadzącego rozbawiła wszystkich do łez.

Magiczna sztuczka zakończona spektakularnym upadkiem Marcina Prokopa

Podczas środowego odcinka "Dzień Dobry TVN" Marcin Prokop i Dorota Wellman wzięli udział w eksperymencie przygotowanym przez iluzjonistę. Prokop i Wellman mieli zawiązane oczy i siedzieli na krzesłach, gotowi na "magiczne" doznania.

Zrelaksujcie się

– usłyszeli prowadzący od gościa programu.

Chwilę później nastąpił głośny krzyk i huk. Okazało się, że Marcin Prokop, znany ze swojego imponującego wzrostu, dosłownie runął na ziemię, łamiąc przy tym stołek, na którym siedział! Zamiast się zawstydzić, dziennikarz, jak zawsze, zareagował z ogromnym dystansem i humorem. Po powrocie na nogi skwitował sytuację słowami:

Zrelaksowałem się chyba za bardzo!

A chwilę później dodał:

Widzieliście to? Siłą mojego umysłu pokonałem stołek!

Nagranie z upadku szybko pojawiło się w mediach społecznościowych "Dzień dobry TVN" i natychmiast zyskało setki komentarzy oraz tysiące polubień. Widzowie nie kryli rozbawienia, chwaląc Prokopa za luz i umiejętność śmiania się z samego siebie.

Uwielbiam, rozbawia do łez 😂 duet idealny !!!

Panie Marcinie dlaczego to zawsze Panu się zdarza?! 😂😂😂♥️ uwielbiam!

dobrze ze spodnie znowu nie pękły 😂

Jak nie spodnie to krzesło 😂 uwielbiam :)

Spadłam z krzesła jak to oglądałam 😂😂😂

Wpadki w programach na żywo zdarzają się często, ale niewielu prowadzących potrafi przekuć je w żart tak naturalnie, jak robi to Marcin Prokop. Nic dziwnego, że od lat pozostaje jednym z ulubieńców widzów – nawet wtedy, gdy zamiast czarować słowem, kończy... na podłodze.

