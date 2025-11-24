Z ostatniej chwili! Nie żyje człowiek, który stworzył Kombi!

Sławomir Łosowski, twórca zespołu Kombi poinformował o bolesnej stracie. Nie żyje Aleksander Szostak, dziennikarz, który odegrał wyjątkową rolę w historii grupy. To właśnie dzięki jego zaangażowaniu muzyka Kombi dotarła w drugiej połowie lat 70. do ogólnopolskich mediów, a stamtąd droga już była prosta drogę do ogromnej popularności. W poruszającym poście lider grupy wspomniał wieloletniego współpracownika i przyjaciela.

Motywował Kombi do tworzenia przebojów

Sławomir Łosowski poinformował o śmierci Szostaka w poruszającym wpisie, przypominając, jak ogromną rolę odegrał dziennikarz w historii zespołu.

Zmarł Aleksander Szostak, wieloletni dziennikarz Redakcji Muzycznej Radia Gdańsk, a następnie Telewizji Gdańsk. Pracując w Radiu Gdańsk wspomagał nasz zespół. Udostępniał studio nagrań na każdą moją prośbę i emitował na antenie nagrane utwory. Nawet przynaglał mnie do nagrań, gdy utwory były jeszcze w trakcie prób lub trzeba było czekać na tekst do piosenki...

- napisał założyciel Kombi.

Słał nagrania do Warszawy

To dzięki Szostakowi Kombi mogło liczyć na coś więcej niż lokalne wsparcie. W latach 1976-1980 to właśnie on regularnie przekazywał do Warszawy taśmy z nagraniami formacji, dzięki czemu ich utwory zaczęły pojawiać się w najpopularniejszych audycjach radiowych w kraju. Bez jego determinacji muzyka zespołu nie trafiłaby tak szybko do ogólnopolskich odbiorców.

Łosowski przypomniał też, że Szostak odegrał ważną rolę w budowaniu wizerunku grupy, kiedy przeniósł się do Telewizji Gdańsk.

W latach następnych, gdy pracował w Telewizji Gdańsk, powstało dzięki niemu kilka teledysków KOMBI i programów z udziałem zespołu. Świętej Pamięci Aleksander Szostak zrobił wiele dobrego dla KOMBI i pozostanie zawsze w mojej wdzięcznej pamięci

- podkreślił.

To on ogłosił nazwę Kombi

Jego działalność nie kończyła się na promowaniu hitów Kombi w radiu. Przez lata wspierał lokalnych artystów, jednocześnie prowadząc własny biznes. Jego salon sukien ślubnych działał w miejscu, gdzie wcześniej rozkwitał klub PSS Bursztynek.

Historia grupy Kombi na zawsze będzie nosić "podpis" Szostaka. To właśnie ten dziennikarz, na Bałtyckim Forum Muzycznym, 4 lipca 1976 roku ogłosił, że założona w 1969 r. grupa Akcenty oficjalnie przyjmuje nazwę Kombi.

Śmierć Aleksandra Szostaka to kolejny, bolesny cios dla Kombi w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej Łosowski przekazał informację o śmierci Mirosława Adamowicza, realizatora dźwięku, który przez lata współpracował z grupą.