Krzysztof Skiba i Karolina Skiba świętują rocznicę ślubu. Co za zdjęcia!

Julita Buczek
2025-08-19 18:05

Krzysztof Skiba i jego żona Karolina właśnie świętują drugą rocznicę ślubu. Z tej okazji ukochana muzyka opublikowała w sieci wyjątkowe zdjęcia i wzruszające wyznanie, w którym zdradziła, jak w domowym zaciszu zwraca się do lidera Big Cyca. Para, mimo dzielącej ich różnicy wieku, niezmiennie pokazuje, że ich związek pełen jest miłości.

Krzysztof Skiba w 2022 roku poślubił Karolinę, młodszą od niego o 26 lat. Dziś para ma za sobą dwa lata małżeństwa, które jak podkreślają, wciąż przypomina miesiąc miodowy. Z tej okazji przypomnieli swoim wiernym fanom, jak wyglądał ich przepiękny ślub.

Krzysztof Skiba i Karolina Skiba świętują rocznicę ślubu. Co za zdjęcia!

Z okazji drugiej rocznicy ślubu Karolina Skiba postanowiła opublikować na Instagramie kilka romantycznych kadrów. Na zdjęciach widać, jak ubrana w elegancką bordową suknię przytula się do męża, pozując na tle zabytkowego cadillaca. Uwagę fanów przyciągnął jednak nie tylko sam klimat sesji, ale także opis, jaki żona muzyka dodała do fotografii.

2 rocznica ślubu. Minęły 2 lata, a u nas cały czas miesiąc miodowy. Dziękuję Ci Krzysiowy za wszystkie chwile, które razem przeżyliśmy w tym okresie, jak i wcześniejszym: za pełne czułości i ciekawych rozmów poranki oraz wieczory, a także za te trudniejsze momenty, które tylko wzmocniły naszą więź. Razem tworzymy coś wyjątkowego, a każdy dzień przy Tobie jest najpiękniejszym darem. Z niecierpliwością czekam na wszystkie kolejne lata, które spędzimy razem. Kocham Cię bardziej, niż potrafię to wyrazić. Na zawsze i jeszcze dłużej! - napisała w sieci Karolina Skiba.

Choć niektórzy początkowo podchodzili sceptycznie do związku Skiby i jego dużo młodszej partnerki, dziś nikt nie ma wątpliwości, że ta relacja opiera się na silnych fundamentach. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że przy Karolinie odnalazł spokój i prawdziwą radość życia. Sam artysta, znany z ostrego poczucia humoru i scenicznego luzu, w prywatnych wyznaniach nie kryje, że jego żona jest dla niego największym wsparciem.

