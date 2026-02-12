Doda przerywa milczenie piosenką "Pamiętnik". Ten tekst zdradza więcej, niż myślicie

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-02-12 10:37

Fani musieli czekać na ten moment ponad dwa lata. Królowa polskiej sceny kazała na siebie długo czekać, ale gdy w końcu uderzyła, w internecie zawrzało. To nie jest kolejny taneczny hit, do jakich nas przyzwyczaiła. Tym razem Doda zrzuca maskę i wpuszcza nas do swojego najprywatniejszego świata. Czy to jej najbardziej osobiste wyznanie w karierze?

Doda

i

Autor: YouTube.com/Doda (screen)/ Youtube

Doda znowu zaskakuje

Dwa lata ciszy to w show-biznesie cała wieczność, ale Doda doskonale wie, jak budować napięcie. Kiedy 12 lutego wybiła północ, w sieci zawrzało. Kto spodziewał się kolejnego klubowego bangera w stylu "Fake Love" czy "Melodia Ta", musiał zbierać szczękę z podłogi. Zamiast brokatu i dyskotekowej kuli, artystka zaserwowała fanom emocjonalny rollercoaster. Nowy numer to nie tylko melodia, to gorzkie rozliczenie z przeszłością.

"Pamiętnik" to popowo-rockowa ballada, która uderza w najczulsze struny. Gwiazda, która zwykle błyszczy na ściankach, tym razem śpiewa o samotności na szczycie, trudnościach i karierze. Czyżby cena sławy okazała się wyższa, niż przypuszczaliśmy? Tekst utworu nie pozostawia złudzeń – to spowiedź silnej kobiety, która też ma chwile zwątpienia i rozlicza się z własnymi błędami.

"Czy ktoś tam jest? Czy tylko ja, moje błędy wszystkich lat? Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie ma z kim"

Kulisy powstawania "Pamiętnika"

To nie jest chwyt marketingowy – jak wynika z oficjalnych informacji, inspiracją były prawdziwe fragmenty pamiętnika wokalistki. Produkcja spod szyldu Hotel Torino, znana już ze współpracy przy płycie "Aquaria", zadbała o odpowiedni, melancholijny klimat. W teledysku u boku diwy pojawił się Michał Kot, zwycięzca ostatniej edycji "Top Model". To symboliczne otwarcie nowego rozdziału, w którym Doda zdejmuje koronę skandalistki i pokazuje fanom swoją wrażliwą, nieznaną dotąd twarz.

"To piosenka inspirowana fragmentami pamiętnika Dody, odsłania nieznaną dotąd stronę wokalistki i symbolicznie otwiera nowy rozdział w jej twórczości [...] To połączenie szczerości, dojrzałości i emocji rezonujących z osobistymi doświadczeniami Dody"

W sieci polały się łzy

Reakcja fanów? Natychmiastowa i niezwykle emocjonalna. W sekcji komentarzy wylało się morze ciepłych słów. Internauci nie kryją wzruszenia, twierdząc, że utwór "dotyka duszy" i staje się hymnem dla wszystkich samotnych, niezależnych kobiet. Fani są absolutnie zgodni – takiej Dody brakowało na polskiej scenie. Wygląda na to, że ryzykowne odejście od tanecznych rytmów na rzecz szczerego wyznania okazało się strzałem w dziesiątkę.

"Ta piosenka jest jak hymn samotnej osoby... Doda może i była zawsze inna, wyróżniająca się, skandaliczna, ale ona pokazuje sobą to, do czego może dojść samotna, niezależna kobieta. Pięknie wpasowuje się w nowoczesną wersję kobiety"

"Myślę ,że to jest pamiętnik wielu innych kobiet"

"Dotknęłaś mej zbolałej duszy. Ryczę!"

Doda urządza rodzicom pokój spokojnej starości
Doda, Małgorzata Rozenek-Majdan i Joanna Krupa w Sejmie
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DODA
NOWA PIOSENKA