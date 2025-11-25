Popularna roślina doniczkowa przyciąga pecha. To symbol nieszczęścia i samotności, a stoi na wielu parapetach w polskich domach

Wiele osób wierzy w magiczną moc roślin i unika niektórych gatunków, by nie ściągnąć pecha.

Jedna z popularnych roślin doniczkowych, jest postrzegana jako symbol nieszczęścia i samotności.

Oprócz kaktusa, lista roślin przynoszących pecha obejmuje bluszcz, hibiskus, fiołek i monsterę.

Sprawdź, które rośliny mogą wpływać na Twoje szczęście i harmonię w domu!

Ta popularna w Polsce roślina przynosi pecha. To symbol nieszczęścia i samotności

Niektórzy wierzą w magiczną moc roślin i kwiatów, którymi otaczamy się w swoim domu. Choć można do tej kwestii podchodzić z dystansem, to grono osób unika niektórych kwiatów jak ognia, obawiając się ich nieprzychylnej dla domowników energii. Takie osoby zawsze zwracają uwagę na to, jakie rośliny ustawiają na swoich parapetach, aby przypadkiem nie ściągnęły one nieszczęścia na domowników. I tak właśnie okazuje się, że jedna z najpopularniejszych w ostatnich latach roślin doniczkowych przynosi pecha. Kiedyś była ona obecna niemal w każdym polskim domu i była ceniona za niebanalny wygląd i nieskomplikowaną uprawę. Chodzi o kaktusa. Ta modna lata temu roślina doniczkowa kojarzona jest z cierpieniem. Mówi się, że kaktus przyciąga pecha, ale też jest symbolem samotności. Kolce, które posiada przynoszą ból. Dlatego zgodnie z przesądami, raczej nie powinno trzymać się kaktusa w domu, aby móc wieść spokojne, szczęśliwe życie.

Rośliny doniczkowe przynoszące pecha

Oprócz kaktusa istnieje jeszcze kilka popularnych w Polsce roślin doniczkowych, które ściągają pecha na domowników. Na liście znalazły się:

bluszcz,

hibiskus,

fiołek,

filodendron,

wrzos,

hoja,

monstera.

Takich roślin i kwiatów nie trzymaj w domu, bo przynoszą pecha

Jak już wspomniałam, niektórych roślin zdecydowanie lepiej unikać i nie trzymać w swoim mieszkaniu, jeśli chcemy cieszyć się spokojem i harmonią. I tu kluczowy jest nie tylko gatunek rośliny doniczkowej, ale przede wszystkim stan, w jakim się znajduje. Otóż uschnięte rośliny doniczkowe ściągają na domowników pecha. Dlatego, jeśli zapomnieliśmy o podlewaniu i roślinka obumarła, odsuńmy na bok wszelkie sentymenty i pozbądźmy się jej bez mrugnięcia okiem. Podobnie sprawa wygląda w przypadku uschniętych bukietów, które zgodnie z wierzeniami ściągają na nas nieszczęśliwe wydarzenia.