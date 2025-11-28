Nieznana historia małżeństwa Agnieszki Maciąg. Jej teściową była znana aktorka

Śmierć Agnieszki Maciąg poruszyła fanów, ale dopiero teraz wychodzą na jaw zaskakujące szczegóły jej życia rodzinnego. Mało kto wiedział, że miała pierwszego męża, z którym ma syna Michała.

Skomplikowane życie uczuciowe Agnieszki Maciąg

Agnieszka Maciąg, która odeszła 27 listopada, miała za sobą burzliwą drogę uczuciową i wiele osobistych zakrętów. Zanim odnalazła spokój u boku Roberta Wolańskiego, była żoną Pawła Maciąga. Ich małżeństwo zakończyło się w 1996 roku, jednak w życiu modelki pozostała osoba, którą darzyła wyjątkowym szacunkiem. Chodzi o Barbarę Wrzesińską, legendarną aktorkę, znaną widzom jako niezapomniana Panna Basieńka z "Kabaretu Olgi Lipińskiej".

Maciąg wielokrotnie podkreślała, że mimo rozwodu nigdy nie zerwała więzi z teściową. W wywiadzie dla "Vivy" mówiła o niej z ogromnym podziwem i czułością.

Basia jest autorką swojego życia. Stworzyła świat idealny, w którym ludzie się kochają. I jej się to udaje. Bardzo chciałabym brać z niej przykład. Najbardziej niezwykłe jest to, że polubiła mojego obecnego mężczyznę, Roberta. Cieszy mnie, że wciąż jest obecna w naszym życiu.

Trauma po rozwodzie Agnieszki Maciąg z Pawłem

Jej pierwsze małżeństwo było dla niej ważnym etapem, choć zakończyło się bólem i długim dochodzeniem do siebie. Rozstanie z Pawłem Maciągiem było dla Agnieszki Maciąg traumą. Okres po zakończeniu tego związku był dla niej trudny. Modelka przyznała, że była emocjonalnie poturbowana, co z pewnością wpłynęło na jej dalsze postrzeganie relacji. Te doświadczenia, choć bolesne, z pewnością stały się ważnym elementem jej przemiany i budowania przyszłego szczęścia. To właśnie z Pawłem Maciągiem modelka doczekała się syna, Michała, który przyszedł na świat w 1992 roku, w okresie gdy Agnieszka intensywnie budowała swoją międzynarodową karierę. Narodziny dziecka dodały jej życiu nowego wymiaru, chociaż sam związek nie przetrwał próby czasu.

Relacja z teściową trwała do końca

Dziś, gdy media wspominają Agnieszkę Maciąg, powraca także historia niezwykłej więzi, która łączyła ją z Barbarą Wrzesińską. To relacja, która przetrwała rozwód, zmiany, nowe wybory i nowe życie. I właśnie ona pokazuje, że w otoczeniu modelki były osoby, które pozostawały przy niej na dobre i na złe