W lutym trzeba to zrobić z rododendronem w ogrodzie. Inaczej nie zakwitnie. Posyp całymi garściami pod rododendronem. Nawóz do różaneczników

Aby rododendrony obficie kwitły wiosną, kluczowe jest odpowiednie nawożenie na przedwiośniu.

Zamiast drogich nawozów, możesz wykorzystać domowy sposób, który odżywi rośliny i zakwasi glebę.

Prawidłowe zimowanie i ochrona przed mrozem są niezbędne, by rododendrony przetrwały niskie temperatury.

Odkryj proste metody nawożenia i zabezpieczania rododendronów, by cieszyć się ich bujnym kwitnieniem!

Jeśli chcesz, by wiosną rododendrony obficie pokryły się kwitami, musisz pamiętać o odpowiednim nawożeniu. Najlepszy czas to przedwiośnie, gdy nie ma ryzyka siarczystych mrozów, a rośliny powoli szykują się do nowego sezonu. Unikaj nawożenia późną jesienią, aby nie pobudzać rośliny do wzrostu przed zimą.

Rododendrony dobrze rosną w kwaśnej glebie, dlatego wybierz nawóz, który będzie odpowiedni dla roślin kwasolubnych. W sklepach ogrodniczych dostępne są odpowiednie mieszanki, ale możesz także przygotować domową odżywkę z kuchennych odpadów. Doskonale sprawdzą się kawowe fusy. Są bogate w azot, który wspomaga wzrost roślin. Dodatkowo pomagają zakwasić glebę, co jak pisaliśmy wyżej, jest korzystne dla rododendronów. Z końcem lutego rozsyp cienką warstwę fusów z kawy wokół rododendronów (unikaj bezpośredniego kontaktu fusów z pędami i liśćmi). Delikatnie wmieszaj fusy w górną warstwę gleby. Podlej rośliny, aby nawóz mógł się rozpuścić i wniknąć w glebę. Pamiętaj też, żeby nie przesadzić z nawożeniem, szczególnie jeśli sięgasz po skoncentrowane preparaty. Nadmiar nawozu może zaszkodzić roślinom, powodując spalenie korzeni.

Jak zabezpieczyć rododendron na zimę? Zimowanie różaneczników i azalii

Rododendron to ogólna nazwa roślin z rodziny wrzosowatych. W polskich ogrodach najczęściej uprawiamy zimozielone równoznaczniki oraz azalie, które zrzucają liście na zimę. W naszym klimacie trzeba im pomóc przetrwać zimę. Głęboko zamarznięta ziemia sprawia, że korzenie rododendronów nie mogą pobierać wody, przez co są narażone na suszę. W przypadku różanecznika, roślina zwija liście w rulony aby ograniczyć utratę wody. To naturalne zjawisko i nie powinno nas martwić. Natomiast żeby ograniczyć zimową suszę i uratować rododendrony, nie wolno zapominać o ściółkowaniu. W przypadku silniejszych mrozów warto okryć kwiaty agrowłókniną.

Podlewanie rododendronów zimą

Podlewanie rododendronów rozpoczynamy przed zimną. Trzeba też pamiętać, że dużo zależy od gleby. Im bardziej próchnicza ziemia, tym więcej wody magazynuje. Jednak bez względu na to, w przypadku bezdeszczowej jesieni, dobrze jest podlać rośliny, zanim nastaną mocniejsze mrozy. Rododendrony można nawadniać także zimą, w czasie odwilży, szczególnie jeśli jest mało śniegu.

Zimowanie rododendronów

Podstawowe zasady zimowania rododendronów sprawdza się w przypadku mrozoodpornych odmian. Jak pisaliśmy wyżej, najbardziej szkodliwa dla rododendronów jest susza, dlatego pod ściółką warto rozłożyć biowłkuninę, a u nasady krzewu usypać kopiec z kory. W przypadku odmian mniej odpornych na niskie temperatury można narzucić na krzew agrowłókninę. Można także zastosować ochronę przed wysuszającym mroźnym wiatrem i zakryć rośliny specjalnym parawanem lub kapturem dostępnym w sklepach ogrodniczych. Ściółkowanie rododendronów rozpoczynamy jesienią, zimą można uzupełnić braki. Jeśli chodzi o okrywanie roślin najlepiej zrobić to przy dłużej utrzymujących się niskich temperaturach. Większość dostępnych na rynku rododendronów jest odporna na temperatury do -25, a nawet -30 stopni Celsjusza.

Jak przezimować rododendron w doniczce?

Rododendrony w doniczkach zarówno te na tarasach, jak i na balkonach potrzebują lepszego zabezpieczenia na zimę. Rośliny najlepiej zadołować i zastosować powyższe zasady zimowania. Jednak nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. Wtedy donicę stawiamy na desce lub styropianie. Całość obkładamy słomą lub specjalną słomianą matą albo biowłókniną. Idealnie, jeśli mamy możliwość schować rododendron na zimę do chłodniejszego pomieszczenia z oknem np. garażu lub nieogrzewanej klatki schodowej.