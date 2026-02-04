Weź na ścierkę i przetrzyj deskę sedesową. Osady i żółty kamień rozpuszczą się niemalże od razu, a deska sedesowa będzie jak nowa

Toaleta to siedlisko bakterii i zarazków, a deska sedesowa często jest pomijana podczas sprzątania.

Ocet to skuteczny środek do usuwania kamienia i dezynfekcji deski sedesowej.

Zastanawiasz się, jak w prosty sposób przywrócić desce sedesowej śnieżnobiałą czystość?

Jak czyścić deskę sedesową?

Czyszczenie toalety to jeden z podstawowych warunków higieny w domu. Bez zaskoczenia, to właśnie toaleta jest najbardziej brudnym miejscu w całym mieszkaniu. Zbierają się w niej tysiące bakterii oraz drobnoustrojów, które mogą być potencjalnie niebezpiecznie dla naszego zdrowia. Deska sedesowa to element toalety, o którym często się zapomina podczas domowych porządków. Wiele osób przeciera ja jedynie mokrą szmatkę. To błąd ponieważ na desce sedesowej także zbierają się bakterie, a jest ona dotykana dłońmi. Pamiętaj, by zawsze po skorzystaniu z toalety umyć dokładnie ręce. Eksperci wskazują także, że lepiej zamykać deskę sedesową. W ten sposób ograniczasz rozpryskiwanie się bakterii oraz zarazków po całej łazience. Według niektórych badań bakterie z toalety mogą transferować nawet na szczoteczki do zębów.

Dodaj 3 łyżki i przetrzyj deskę sedesową. Po zaciekach oraz kamieniu nie będzie śladu

Deskę sedesową należy dokładnie czyścić. Często zbierają się na niej osady z wody i pojawia się żółty kamień. Tego rodzaju zabrudzania bardzo trudno jest usunąć i wyglądają one nieestetycznie. Kamień na desce sedesowej kojarzy się z brudem i nie zachęca do korzystania z toalety. Jednym z najlepszych, domowych sposobów na kamień wytrącający się z wody jest oczywiście ocet. Jego kwasowa formuła świetnie rozpuszcza kamień i przeciwdziała jego powstawaniu. Możesz namoczyć ściereczkę w białym occie i delikatnie przetrzeć deskę sedesową. Ocet posiada właściwości bakteriobójcze dlaczego świetnie sprawdza się podczas czyszczenie tego typu powierzchni. Na duże zabrudzenia sprawdzi się metoda namaczania deski sedesowej. Nie musisz jej rozkręcać. Wystarczy, że weźmiesz ręcznik papierowy, namoczysz go w occie i obłożysz deskę sedesową. Całość trzeba zostawić na około 1 godzinę. Po tym czasie wystarczy przetrzeć deskę, a kamień oraz zacieki rozpuszczą się w okamgnieniu. Aby zachować śnieżnobiałą czystość deski sedesowej możesz ją czyścić pastą do zębów. Świetnie doczyszcza ona tego rodzaju powierzchnie i delikatnie je wybiela. Wystarczy wycisnąć niewielką ilość pasty do zębów na szmatkę i wetrzeć ją w powierzchnię deski sedesowej.

