Test osobowości. Jaką porą roku jesteś? Mroźna zima, czy ogniste lato?

Pogoda ma duży wpływ na nasze samopoczucie, a każdy z nas ma ulubioną porę roku.

Niektórzy wolą upalne lato, inni rześką i mroźną zimę.

Chcesz dowiedzieć się, która pora roku najlepiej odzwierciedla Twój charakter i temperament?

Rozwiąż nasz quiz osobowości i odkryj, jaką porą roku naprawdę jesteś!

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato?

Często słyszymy, że nasze samopoczucie jest w dużej mierze uzależnione od pogody. Kiedy za oknami panuje wieczny mrok, a słońca nie ma, to od razu czujemy się przemęczeni i mamy gorszy humor. Również każdy z nas ma biologicznie zaprogramowaną pogodę, w której czuje się lepiej. Dla jednych jest to upalne i parne lato. Kochają oni wszechobecne upały i najlepiej czują się, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Inni, wręcz odwrotnie - ciepło im nie służy i zdecydowanie najlepiej czują się, kiedy powietrze jest mroźne i rześkie. A Ty jaką porą roku jesteś? Sprawdź się w naszym quizie osobowości i dowiedz się, która pora roku jest Ci najbliższa i najlepiej opisuje Twój charakter i temperament.

QUIZ osobowości znajdziesz poniżej. Odpowiedz na pytania i dowiedz się, którą porą roku jesteś.