Egipcjanie robią to w upalną noc i czują ulgę. Dzięki temu przesypiają całą noc. Sposób na upały

Egipcjanie robią to w upalną noc i czują ulgę. Dzięki temu przesypiają całą noc

Zgodnie z prognozami pogody już lada moment do Polski nadejdą piekielne upały. I oczywiście ten, kto ma klimatyzację w mieszkaniu czy biurze raczej nie będzie przejmować się wysokimi temperaturami. Jednak dla tych, którzy nie mają możliwości schronić się przed nieznośnie wysokimi temperaturami, które są najbardziej uciążliwe w nocy, powinni zapoznać się ze sposobami na schłodzenie organizmu. Jak już wspomniałam najtrudniej jest nam przetrwać wysokie temperatury w nocy. Przez nie nie możemy spać, nasze ciało się poci, a nawet czujemy się opchnięci. Jak temu zaradzić? Genialny sposób na upały w nocy mają Egipcjanie, u których temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza są jak chleb powszedni. Egipcjanie zawsze robią to przed snem, a kiedy położą się do łóżka od razu odczuwają ulgę i bez problemu przesypiają całą noc.

Jak ochłodzić się w upalną noc? Sposób na ochłodzenie ciała

Egipski sposób na upał w nocy może pomóc nam zasnąć i przespać spokojnie całą noc. Przede wszystkim w upalne noce najlepiej w ogóle zrezygnować z kołdry czy koca i spać tylko pod cienkim prześcieradłem. Jeśli jednak upał nadal mocno daje się we znaki, warto prześcieradło dodatkowo zwilżyć wodą i owinąć nim ciało. Dzięki temu schłodzimy przegrzaną skórę i będzie nam łatwiej zasnąć w poczuciu komfortu.

Jak przetrwać upały? Ważne zasady, aby czuć się dobrze

Podczas tropikalnych upałów należy pamiętać o tych kilku zasadach: