Zaparz 1 kubeczek, a pozbędziesz się wody z organizmu. Szybko zauważysz, że obrzęki znikają, a skóra jest gładsza. Sposób na pozbycie się wody z organizmu

Zaparz 1 kubeczek, a pozbędziesz się wody z organizmu

Zatrzymywanie wody w organizmie, zwane również obrzękami, to problem, który dotyka wiele osób, szczególnie kobiet. Zatrzymywanie wody w organizmie może powodować szereg nieprzyjemnych dla nas objawów, takich jak obrzęki szczególnie nóg, stóp, kostek, dłoni i twarzy. Wówczas pojawia się także uczucie ociężałości, wzrost masy ciała, gorsza kondycja. Jednak nadmiar wody w organizmie niesie za sobą nie tylko zauważalne zmiany w naszym ciele. To także szereg dolegliwości, które mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie. Często dokuczają nam bóle głowy, wzdęcia i mamy problemy z koncentracją. Dlatego wiele osób zastanawia się, jak pozbyć się wody z organizmu. W większości przypadków można sobie poradzić z tym problemem za pomocą domowych sposobów. Pomocne będą na pewno zioła. Zaparz jeden kubeczek i wypij napar, a z czasem Twoje ciało wróci do normy.

Jak pozbyć się wody z organizmu domowym sposobem? Sięgnij po zioła

Domowy sposób na pozbycie się wody z organizmu polega na piciu ziół. Wiele dobrego dla naszego ciała może przynieść regularne picie naparów ziołowych. W przypadku, gdy doskwiera nam zatrzymana woda w organizmie, to szczególnie pomocne będą herbatki przygotowane na bazie ziół moczopędnych, takich jak: pokrzywa, mniszek lekarski i pietruszka. Pij je codziennie, a szybko zauważysz, że obrzęki znikły i ciało wygląda o wiele lepiej.

Przyczyny zatrzymywania wody w organizmie

Przyczyn zatrzymywania wody w organizmie jest wiele, a najczęstsze z nich to:

Dieta bogata w sól,

Niedobór potasu,

Niewystarczające nawodnienie,

Siedzący tryb życia,

Zmiany hormonalne,

Ciąża,

Niektóre leki,

Choroby serca, nerek, wątroby i tarczycy.