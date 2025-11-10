Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron: Układają sobie życie po kryzysie

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zaczęli się spotykać w 2021 roku, a w kwietniu ubiegłego roku pobrali się w 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Kilka tygodni później na świat przyszedł syn pary, Leonard. Tuż przed świętami 2024 roku Kubicka i Baron przeprowadzili się do swojego domu, który razem budowali od podstaw.

Kilka tygodni później Sandra Kubicka niespodziewanie ogłosiła rozstanie. Po tej zaskakującej informacji nie szczędziła gorzkich słów pod adresem byłego partnera. Muzyk Afromental początkowo nabrał wody w usta i długo milczał. Pod koniec maja miała odbyć się ich pierwsza rozprawa rozwodowa. Pozew rozwodowy trafił jednak do kosza, a modelka i muzyk postanowili zawalczyć o swoje małżeństwo.

Sandra jest bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie pokazuje zdjęcia z pracy, ale nie brakuje na nim również bardziej prywatnych kadrów. Modelka mówi głośno również o przykrych zdarzeniach z życia.

Niebezpieczna sytuacja w domu Sandry Kubickiej. Pies zaatakował jej syna

We wrześniu Sandra Kubicka przekazała, że straciła ciążę. W tych niezwykle trudnych chwilach Sandra Kubicka mogła liczyć na wsparcie partnera, który nie opuszczał jej na krok. Modelka skupia się teraz na wychowaniu półtorarocznego synka. Jednak nie zawsze jest to łatwe. Niedawno doszło do niebezpiecznej sytuacji.

W niedzielę wrzuciła do sieci nagranie, na którym widać psy modelki. Nie dało się nie zauważyć, że czworonogi są wyraźnie rozdrażnione. Okazało się, że chwile wcześniej Leon uderzył suczkę Lilly, która zareagowała na to atakiem.

Leoś uderzył Lilly. Nie słucha się w ogóle i za 10 razem Lilly go ugryzła. Luna skoczyła na Lilly w obronie Leosia, mimo tego, że Leoś ją też naparza... Lucky musiałam odciągnąć, bo chciała pogryźć wszystkich. Jest dopiero 10 rano. Mam dość. Wychodzę dzisiaj z domu - stwierdziła Sandra Kubicka.

