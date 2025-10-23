Gorzkie wyznanie Sandry Kubickiej po gali Kobieta Roku Glamour: „Ludzie odwrócili się ode mnie”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-23 10:28

Na scenie – opanowana i elegancka. W środku – cała w emocjach. Sandra Kubicka po raz pierwszy od miesięcy pojawiła się publicznie, a po gali Kobieta Roku Glamour podzieliła się szczerym wpisem, który szybko obiegł sieć. "Może tego nie widać, ale w środku cała się telepałam" - wyznała.

  • Sandra Kubicka pojawiła się na gali Kobieta Roku Glamour po raz pierwszy od pół roku.
  • W emocjonalnym wpisie przyznała: „Może tego nie widać, ale w środku cała się telepałam”.
  • Modelka podziękowała redakcji „Glamour” za wsparcie i zapowiedziała wspólne działania.

Sandra Kubicka wręczała podczas gali Kobieta Roku Glamour 2025 nagrodę w kategorii Popkultura, którą zdobyła Sara James. Dla modelki było to pierwsze oficjalne wystąpienie od prawie pół roku nieobecności na salonach, spowodowanej utratą ciąży. Po wydarzeniu opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym opisała, jak trudny był to moment.

Może tego nie widać, ale w środku cała się telepałam. Uwierzcie, że było mi bardzo ciężko wyjść na scenę przed ludzi, którzy chwilę temu śmiali i kpili ze mnie w internecie, ludzi, którzy odwrócili się do mnie plecami, bo jakiś Pudelek pisze o mnie ok. 15 kpiących artykułów w miesiącu i ich firma może na tym ucierpieć

– napisała, a jej słowa wywołały spore poruszenie.

Zobacz też: Pomoc? Nie, dziękujemy! Sandra Kubicka w szoku po serii odmów z domów samotnej matki

Kubicka gorzko: „Ludzie uznali, że mam gorszy okres, więc przestali się do mnie odzywać”

W dalszej części swojego wpisu Sandra Kubicka ujawniła, że w ostatnich miesiącach mierzyła się z odrzuceniem i obojętnością ze strony osób, które jeszcze niedawno nazywała przyjaciółmi.

Ludzie uznali, że mam gorszy okres, więc przestali się do mnie odzywać – tak, to wszystko są słowa, które przeczytałam w mailach...

– wyznała. Dla wielu fanów to był najbardziej przejmujący fragment jej wypowiedzi. Kubicka pokazała, jak trudno jest wrócić do świata, który potrafi być bezlitosny wobec słabości. Ale w poście nie zabrakło też wdzięczności – skierowanej do tych, którzy okazali jej wsparcie.

Dziękuję natomiast redakcji @glamourpoland, która spojrzała na to z zupełnie innej perspektywy i uznała, że trzeba to potępiać. Niedługo usłyszycie o naszych pięknych wspólnych działaniach

– napisała, dając do zrozumienia, że z magazynem planuje ważny projekt. Nie zapomniała też o najbliższych współpracownikach: „Dziękuję mojemu zespołowi jak zwykle, który dodał mi wiatru w skrzydła zaraz przed wejściem... Wiem, że mogę zawsze na Was liczyć”.

Choć na gali Kubicka zachwyciła stylizacją – klasyczną, kobiecą i pełną blasku – to nie kreacja była najważniejsza. Tym razem uwagę przyciągnęły emocje. Po miesiącach przerwy i medialnych burz Sandra Kubicka wróciła na scenę. Z niecierpliwością czekamy na zapowiedziane projekty.

Zobacz też: Mąż i dziecko w Polsce, a Sandra Kubicka błyszczy w Grecji. Wyjechała sama, ale samotna wcale nie jest

Sandra Kubicka
45 zdjęć
Baron i Kubicka znowu razem! Pozew rozwodowy wyląduje w koszu? Publiczne wyznanie rozpala emocje
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANDRA KUBICKA