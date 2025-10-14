Już po ślubie! Kandydat Kamili Boś z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcia. Tylko spójrzcie na pannę młodą!

Kamila Boś była jedną z bardziej kontrowersyjnych bohaterek programu "Rolnik szuka żony". Wszystko przez to, że bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę i szybko odrzucała kolejnych kandydatów. Kamila, która zawodowo zajmowała się hodowlą pieczarek, szukała tego jedynego, idealnego partnera. Choć panowie, których wybrała i zaprosiła na wieś, byli nią oczarowani, nie zdobyli jej serca.

Najbliżej celu był Adam, a zaraz za nim Tomasz. Teraz okazuje się, że ten ostatni jest już po ślubie!

Tomasz z "Rolnika" ożenił się 4 lata po udziale w show. Kamila Boś lubi to

8. sezon programu TVP był nagrywany w 2021 r. Od tego czasu minęły 4 lata, a Kamili Boś udało się zaistnieć i rozgościć w show-biznesie. Oczywiście wciąż zajmuje się pieczarkami, jednak uchodzi też za influencerkę i na Instagramie ma aż niemal 200 tys. obserwujących. O jej życiu prywatnym nie wiadomo wiele - Boś chętniej chwali się kulisami pracy, stylizacjami czy nowymi fryzurami niż życiowymi parterami. Wydaje się, że rolniczka jest singielką, a jeśli z kimś się spotyka, to ukrywa tę część życia przed fanami.

Inaczej niż Tomasz, który przed 4 laty walczył o uwagę i uczucie Kamili. Uczestnik "Rolnika" właśnie wziął ślub, a w sieci pokazał zdjęcia - i z kościoła, gdzie odbyła się ceremonia, i z wesela.

Kamila Boś, która śledzi jego instagramowy profil, polubiła wpis dawnego potencjalnego partnera, co się chwali! W sieci posypały się pozytywne komentarze, życzenia szczęścia i gratulacje. Od młodych małżonków trudno oderwać oczy! Szczególnie od pięknej panny młodej, która wyglądała olśniewająco w błyszczącej sukni ślubnej.

Pozostaje nam jedynie dołączyć do gratulacji!

Rolnicy z programu TVP układają sobie życie

Nie tylko Tomasz ułożył sobie życie prywatne po tym, jak został odrzucony w programie Telewizji Polskiej. Okazuje się, że poszczęściło się też Zbigniewowi Kraskowskiemu, obecnie 50-letniemu rolnikowi z Sumina koło Iławy, który 8 lat temu bardzo poruszył widzów TVP. Farmer nie znalazł miłości przed kamerami, ale nic straconego - już za kilka miesięcy zostanie tatą!

Szczęśliwą nowinę przekazała jego 31-letnia ukochana. Rolnik i jego partnerka już myślą o ślubie, ale póki co czekają na maleństwo, które ma przyjść na świat w styczniu 2026 r.

