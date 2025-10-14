Zbyszek z "Rolnik szuka żony" wkrótce zostanie ojcem! 50-latek zaskoczył fanów radosną nowiną

Zbigniew Kraskowski dał się poznać jako pierwszy uczestnik "Rolnik szuka żony", który bez wahania opowiedział o swojej niepełnosprawności. Mężczyzna stracił rękę w wypadku podczas pracy w gospodarstwie, jednak nie pozwolił, by tragedia odebrała mu siłę i chęć do działania. Do dziś prowadzi gospodarstwo i nie ukrywa, że to właśnie praca pozwoliła mu stanąć na nogi po tamtych dramatycznych wydarzeniach.

Choć w "Rolnik szuka żony" nie udało mu się odnaleźć miłości, jego szczerość w rozmowach z Martą Manowską zapisały się w pamięci widzów. Wtedy też miliony Polaków kibicowały mu, by w końcu spotkał kobietę swojego życia. Jak sam dziś przyznaje, los w końcu się do niego uśmiechnął.

Te życzenia się spełniły, ale dopiero po ośmiu latach. Dziś mogę powiedzieć, że spotkałem miłość mojego życia

- powiedział Zbigniew Kraskowski w rozmowie z Glam Press.

Zbyszek i Olga – historia miłości uczestnika 4. edycji "Rolnik szuka żony"

Swoją partnerkę, Olgę, 31-letnią blondynkę z okolic Olsztyna, Zbyszek poznał na początku 2025 roku przez internet. Od pierwszej chwili wiedział, że to ktoś wyjątkowy.

Wystarczyło jedno spojrzenie w jej piękne oczy, bym wpadł jak przysłowiowa "śliwka w kompot"

- wspomina rolnik w Glam Press.

Ich pierwsze spotkanie odbyło się w Olsztynie, przy kawie. Niedługo później pojechali razem do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Oboje jesteśmy wierzący, więc to miejsce było dla nas bardzo ważne. Właśnie tam powiedzieliśmy sobie, że chcemy iść razem przez życie

- opowiadał Zbyszek.

Olga szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Zamieszkała w Suminie, gdzie pomogła Zbyszkowi w prowadzeniu gospodarstwa. Rodzina rolnika przyjęła ją bardzo ciepło, a ona sama zyskała sympatię zarówno jego siostry Ani, jak i mamy Ireny. Oprócz tego, jak zdradził Zbyszek, jest wspaniałą gospodynią i doskonałą kucharką. Wspólnie spędzają też czas na podróżach.

Zbyszek z "Rolnik szuka żony" będzie tatą

Para planuje wspólną przyszłość, a już pod koniec stycznia 2026 roku ich życie całkowicie się odmieni – zostaną rodzicami. Olga opublikowała na swoim profilu na Facebooku zdjęcie USG, zdradzając, że spodziewają się dziecka. Zakochani myślą o ślubie i nie wykluczają, że połączą go z chrzcinami pociechy. Chcą też, by na uroczystości pojawiła się Marta Manowska, która odegrała ważną rolę w historii Zbyszka.

Uczestnik "Rolnik szuka żony" stracił dłoń w wypadku

Ponad dwie dekady temu Zbigniew przeżył dramat – podczas pracy w gospodarstwie stracił prawą dłoń. Po operacji wdało się zakażenie, które omal nie doprowadziło do kolejnej amputacji. Pomogła mu siostra, organizując zabieg w prywatnej klinice. Choć posiada protezę, używa jej tylko od święta, bo – jak sam mówi – świetnie radzi sobie lewą ręką.

Po pięciu latach batalii sądowej rolnik otrzymał jedynie 40 tysięcy złotych odszkodowania, co ledwie pokryło koszt protezy. Mimo trudnych doświadczeń, dziś mówi z dumą, że jest szczęśliwy.

Wiem już, czego chcę, przestałem się ukrywać. Jestem, jaki jestem, bez prawej dłoni, ale z czystym sercem i z głową, która myśli o przyszłości

- powiedział przed laty w rozmowie z "Rewią".

