Dominika Serowska tak zarabia na życie. Rośnie nam nowa gwiazda w show-biznesie!

Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą związek, o którym od miesięcy rozpisują się media. Choć początkowo wiele osób nie dawało im szans ze względu na sporą różnicę wieku, dziś są jedną z bardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich relacja rozwija się w najlepsze, a w mediach społecznościowych regularnie pokazują szczęśliwe kadry z życia rodzinnego. Para doczekała się nawet synka, którego nazwali Romeo.

Zobacz też: Ukochana Hakiela chwali się dużym i jędrnym biustem. Na dowód ma zdjęcia! "Zawsze taki miałam"

Czym zajmuje się Dominika Serowska? W końcu odpowiedziała fanom

Podczas jednej z sesji Q&A na Instagramie Dominika otrzymała pytanie od fana o to, czym zajmuje się na co dzień. Zamiast wymijającej odpowiedzi, celebrytka postawiła na szczerość, dodając jednocześnie odrobinę humoru.

W ostatnim czasie brałam udział w trzech produkcjach TV, więc czymś się tam zajmuję - wyznała gwiazda.

Jak się okazuje, Serowska coraz śmielej stawia kroki w świecie telewizji. Do tej pory pojawiła się już w programie "Orzeł czy reszka", w którym wystąpiła razem z Marcinem Hakielem. Para spędzała czas w Grecji, gdzie mogła doświadczyć luksusów zarezerwowanych dla bogatszej grupy podróżnych. W tym samym odcinku wystąpili również Paulina Smaszcz wraz z synem.

Ale to dopiero początek jej przygody ze srebrnym ekranem. Dominika zapowiedziała, że wkrótce zobaczymy ją w dwóch kolejnych produkcjach - "Królowej przetrwania" oraz "99. Gra o wszystko". To właśnie ta druga propozycja szczególnie przypadła jej do gustu.

Chyba grę. Fajne, różnorodne towarzystwo, dużo ciekawych rozmów i gwarantuję wam, że jak przyjdzie emisja, będzie się z czego pośmiać - wyznała Serowska.

Jeśli chodzi o "Królową przetrwania", Serowska przyznała jednak, że w trakcie nagrań udało jej się nawiązać nowe znajomości z Mają Rutkowski, Dominiką Tajner i Karoliną Pajączkowską. Celebrytka podzieliła się też opinią o prowadzącej program - Małgorzacie Rozenek-Majdan, której energię i profesjonalizm doceniła.

Nie znam Małgosi na tyle, żeby wiedzieć, jaką jest osobą. Ja odebrałam ją jako bardzo ciepłą i empatyczną, ale z konkretną energią - wyjawiła w sieci Dominika.

Zobacz też: Obecna narzeczona byłego męża Kasi Cichopek ma dość pytań o ślub ex-żony Hakiela z Kurzajewskim

Zobacz naszą galerię: Dominika Serowska tak zarabia na życie. Rośnie nam nowa gwiazda w show-biznesie!

Sonda Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują? Tak, bardzo fajna z nich para Nie, Cichopek była dla niego lepsza On powinien być mój!