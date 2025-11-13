Dominika Serowska tak zarabia na życie. Rośnie nam nowa gwiazda w show-biznesie!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-13 15:46

Dominika Serowska, partnerka znanego tancerza Marcina Hakiela, już od jakiegoś czasu wzbudza ciekawość internautów. Choć chętnie dzieli się kadrami ze swojego życia prywatnego, do tej pory unikała konkretów na temat pracy zawodowej. Dopiero teraz postanowiła przerwać milczenie i wprost powiedziała, czym się zajmuje. Jej wyznanie zaskoczyło wielu obserwatorów!

Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą związek, o którym od miesięcy rozpisują się media. Choć początkowo wiele osób nie dawało im szans ze względu na sporą różnicę wieku, dziś są jedną z bardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich relacja rozwija się w najlepsze, a w mediach społecznościowych regularnie pokazują szczęśliwe kadry z życia rodzinnego. Para doczekała się nawet synka, którego nazwali Romeo.

Zobacz też: Ukochana Hakiela chwali się dużym i jędrnym biustem. Na dowód ma zdjęcia! "Zawsze taki miałam"

Czym zajmuje się Dominika Serowska? W końcu odpowiedziała fanom

Podczas jednej z sesji Q&A na Instagramie Dominika otrzymała pytanie od fana o to, czym zajmuje się na co dzień. Zamiast wymijającej odpowiedzi, celebrytka postawiła na szczerość, dodając jednocześnie odrobinę humoru. 

W ostatnim czasie brałam udział w trzech produkcjach TV, więc czymś się tam zajmuję - wyznała gwiazda.

Jak się okazuje, Serowska coraz śmielej stawia kroki w świecie telewizji. Do tej pory pojawiła się już w programie "Orzeł czy reszka", w którym wystąpiła razem z Marcinem Hakielem. Para spędzała czas w Grecji, gdzie mogła doświadczyć luksusów zarezerwowanych dla bogatszej grupy podróżnych. W tym samym odcinku wystąpili również Paulina Smaszcz wraz z synem.

Ale to dopiero początek jej przygody ze srebrnym ekranem. Dominika zapowiedziała, że wkrótce zobaczymy ją w dwóch kolejnych produkcjach - "Królowej przetrwania" oraz "99. Gra o wszystko". To właśnie ta druga propozycja szczególnie przypadła jej do gustu.

Chyba grę. Fajne, różnorodne towarzystwo, dużo ciekawych rozmów i gwarantuję wam, że jak przyjdzie emisja, będzie się z czego pośmiać - wyznała Serowska.

Jeśli chodzi o "Królową przetrwania", Serowska przyznała jednak, że w trakcie nagrań udało jej się nawiązać nowe znajomości z Mają Rutkowski, Dominiką Tajner i Karoliną Pajączkowską. Celebrytka podzieliła się też opinią o prowadzącej program - Małgorzacie Rozenek-Majdan, której energię i profesjonalizm doceniła. 

Nie znam Małgosi na tyle, żeby wiedzieć, jaką jest osobą. Ja odebrałam ją jako bardzo ciepłą i empatyczną, ale z konkretną energią - wyjawiła w sieci Dominika.

Zobacz też: Obecna narzeczona byłego męża Kasi Cichopek ma dość pytań o ślub ex-żony Hakiela z Kurzajewskim

Zobacz naszą galerię: Dominika Serowska tak zarabia na życie. Rośnie nam nowa gwiazda w show-biznesie! 

Dominika Serowska i Marcin Hakiel
16 zdjęć
Sonda
Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują?
Marcin Hakiel i Dominika Serowska będą mieć własny program w telewizji? Wszystko wyznali!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN HAKIEL
Dominika Serowska