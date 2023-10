Allan Krupa, syn Edyty Górniak, jest w związku z córką Barta Pniewskiego?

Allan Krupa i Andżelika Dziedzic przez dwa lat tworzyli naprawdę udany związek, dlatego wiele osób było bardzo zaskoczonych tym, że syn Edyty Górniak rozstał się z dziewczyną. - Chyba za wcześnie zdecydowali się na dorosłe życie i mieszkanie razem. Ostatnio przestało to służyć ich relacji -mówił nam znajomy pary. Potem sam Allan Krupa w rozmowie z portalem Pomponik mówił o przyczynach rozstania z Andżeliką Dziedzic. - Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać - analizował syn Edyty Górniak. Wiele wskazuje na to, że Allan Krupa znów ma zajęte serce. Huczy bowiem od plotek o jego związku z Nicol Pniewską, znaną piosenkarką i córką sławnego influercera Barta Pniewskiego.

Kim jest ojciec Nicol Pniewskiej? Bart Pniewski to prawdziwa sława

Nicol Pniewska - mimo że ma dopiero 18 lat - już zyskała dużą popularność w sieci. Zapewne spora w tym zasługa jej ojca. Bart Pniewski bowiem to prawdziwa sława w świecie influercerów i miłośników mody. By pomóc Nicol, wydał fortunę na teledysk do jej utworu pt. "3 Wizy". Mówiło się o kwocie 700 tysiącach złotych! Kim jest Bart Pniewski? Bogacz w sieci znany jest jako Highbart, słynie m.in. z posiadania bardzo drogich i rzadko spotykanych par butów. Bywa na pokazach mody u boku największych światowych gwiazd, takich jak Naomi Campbel, Tyga czy Usher. Bart Pniewski bardzo wcześnie został ojcem - Nicol urodziła się, gdy miał zaledwie 17 lat. Z kolei siedem lat temu na świat przyszedł Xavier, syn influercera. Cała rodzina Pniewskich (Bart, jego żona Magda i dzieci Nicol i Xavier) tworzy jedyną w swoim rodzaju influercerską rodzinę. Wygląda na to, że Allan Krupa wybrał naprawdę dobrą partię.

