Magda Gessler ma wstydliwe schorzenie?! Starała się to zatuszować, ale fani i tak dostrzegli

Co to takiego?

Małgorzata Rozenek chuda jak nigdy! Wieniawa zaszalała z kolorem. Gwiazdy na ściance "Top of the Top Festival"

Co się z nią dzieje?

Miał być ślub, a jest smutne rozstanie. Allan Krupa i jego dziewczyna zerwali po DWÓCH LATACH. Wiemy, jak zareagowała Edyta Górniak

Choć Allan Krupa ma dopiero 19 lat, to wiele już w życiu przeszedł. Chłopak dojrzale podchodzi do swojego życia i przyszłości. Dlatego, gdy zakochał się na zabój w pięknej Andżelice Dziedzic, postanowili razem zamieszkać. - Trwa to już jakiś czas, idzie nam dobrze. Super nam się żyje. Bez zarzutów - opowiadał nam syn Edyty Górniak przed rokiem. Wspominał nawet o tym, że gdy zarobi odpowiednią sumę pieniędzy, chciałby wziąć ślub z Andżeliką.

Edyta Górniak od początku bardzo wspierała związek jedynaka. A gdy dziewczyna przeprowadziła się do niego do Warszawy, otoczyła opieką ich oboje. Jakby miała dwójkę własnych dzieci.

Allan Krupa rozstał się z dziewczyną po dwóch latach

Ale to już koniec tej sielanki. Allan i jego ukochana po dwóch latach wspólnego szczęśliwego życia nagle się rozstali. Wszystko ujawnił szereg smutnych wpisów z Instagrama nastolatki.

Co się stało, że Allan Krupa i jego dziewczyna się rozstali?

- Chyba za wcześnie zdecydowali się na dorosłe życie i mieszkanie razem. Ostatnio przestało to służyć ich relacji - mówi nasz informator.

Edyta Górniak wspiera syna i jego byłą partnerkę

Edyta Górniak doskonale wie, co to znaczy mieć złamane serce. Wiedziała więc, jak wesprzeć swoje dzieci.

- Zarówno Allan jak i Andżelika poprosili Edytę o spotkanie. I choć miała wtedy koncerty i wykłady za granicą, spotkała się zarówno z jednym, jak i drugim. Rozmawiali godzinami. Starała się zrozumieć i wesprzeć oboje. A przy okazji też nie wtrącać się za bardzo - mówi nam przyjaciel wokalistki.

Nastolatkowie bardzo przeżywają rozstanie. Andżelika nie przestaje publikować na swoim Instagramie piosenek o zranionej miłości i, jak widać, wyprowadziła się już z Warszawy. Allan zaś, by zająć myśli, wyjechał do Berlina, gdzie skupił się na pracy w studiu nagraniowym, w którym stworzył nowe piosenki na swoją płytę. Oboje nie komentują swojego rozstania.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Allana Krupy i jego byłej już dziewczyny. Prawda, że piękna była z nich para?