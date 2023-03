To z nią syn Górniak chce wziąć ślub. Jej zdjęcia szokują. Kim jest dziewczyna Allana Krupy?

Polska Miley Cyrus? Letni zrobił parodię "Flowers". W jego wersji to "Smalec"

Nominacje do Fryderyków 2023. Szok! Rubens z taką samą ilością nominacji, co Podsiadło

Co tam się działo?!

Allan Krupa jest już dorosły. Syn Edyty Górniak od kilku lat wiedzie samodzielne życie w Warszawie. Gdy skończył 18 lat, zaczął karierę muzyczną jako raper Enso. Jest też bardzo szczęśliwy prywatnie. Od blisko roku Allan jest w związku z Angeliką Dziedzic, nastolatką, która prężnie działa na Tik Toku, posługując się nazwą Wuxiia.

Kim jest dziewczyna Allana Krupy?

Angelika Dziedzic na swoim Tik Toku prezentuje się w odważnych stylizacjach - przez długo farbowała włosy na intensywny róż. Lubi oryginalne makijaże, a jej styl nawiązuje do mangi. Jej najpopularniejsze filmiki na Tik Toku sięgają oglądalnością aż do 100 tys. wyświetleń.

Początkowo Allan Krupa ukrywał swoją ukochaną przed światem. Gdy wrzucał do sieci zdjęcia z nią, nastolatka zakrywała twarz. Dziś jednak nie tylko chętnie pozują do wspólnych zdjęć - Allan chętnie mówi o swojej dziewczynie. Jak wyznał "Super Expressowi", on i Angelika niedawno razem zamieszkali.

– Zamieszkaliśmy razem. Jest fajnie. Myślę, że oboje jesteśmy już na takim poziomie mentalnym, że nie pozabijamy się, mieszkając razem. Trwa to już jakiś czas, idzie nam dobrze. Super nam się żyje. Bez zarzutów. Super jest – mówi nam Allan Krupa.

Syn Edyty Górniak planuje ślub

Allan Krupa nie wyklucza ślubu z Angeliką Dziedzic. Marzy mu się spektakularna ceremonia w Dubaju. Edyta Górniak, choć bardzo wspiera związek syna, pomysłem ślubu nie jest zachwycona.

- Jeśli Allan będzie szczęśliwy, to ja także będę szczęśliwa. Ale ślub bym mu odradzała, bo to tylko ładnie brzmi, gorzej się nosi - powiedziała Edyta Górniak w rozmowie z "Super Expressem".

Przeczytaj całość tutaj: Allan Krupa chce wziąć ślub. Edyta Górniak stanowczo reaguje! "ODRADZAM"

Zobacz w naszej galerii, jak wygląda dziewczyna Allana Krupy: