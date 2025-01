Joanna Moro zrzuciła z siebie dosłownie wszystko! Nawet kostium kąpielowy. Szokujące zdjęcia z morsowania. "To mój styl życia"

Morsowanie z roku na rok staje się coraz bardziej popularne. Ma bowiem wiele zdrowotnych atutów, wzmacnia odporność, poprawia wygląd skóry i redukuje stres. Doskonale wie o tym Joanna Moro. - Morsowanie to nie tylko moja pasja, lecz styl życia. Jest czymś, za czym ogromnie tęsknie latem, bo kąpiele w lodowatej wodzie to coś, co daje mi balans i wytchnienie w trudne dni. Stawia mnie do pionu. Każda więc pora roku i aura jest dla mnie piękna, nawet ta listopadowa, czy grudniowa szarzyzna. Morsowanie hartuje i ciało i ducha. Maluje uśmiech na twarzy, mimo, że przeżywam teraz dość niełatwy czas, bo im człowiek starszy, tym trochę bardziej narzekający, lękliwy... Albo przewidujący - uśmiecha się Moro w rozmowie z nami.

Aktorka jest tak odważna, że do lodowatej wody wskakuje już nawet bez kostiumu kąpielowego!

ZOBACZ TAKŻE: Co stało się z twarzą Joanny Moro?! Jej nowe nagranie szokuje. ZDJĘCIA

O jakim niełatwym czasie wspomina aktorka? W grudniu Joanna Moro wyznała "Super Expressowi", że została oszukana. Razem z mężem stracili ogromną sumę pieniędzy, a to wszystko przez tzw. pożyczkę inwestorską. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Joanna Moro straciła cały dorobek życia. Została oszukana i okradziona. "Budzisz się niemal bez niczego". TYLKO U NAS

Zobaczcie w naszej galerii, jak Joanna Moro morsuje nago.