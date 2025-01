Joanna Moro chlupie się nago w zimnej wodzie. Wszystko pokazała w sieci

Joanna Moro przed laty wkroczyła do polskiego show-biznesu. Zagrała kilka głośnych ról, jednak od jakiegoś czasu nie jest o niej tak głośno jak było kiedyś. Aktorka chętnie prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje od czasu do czasu, to jak wygląda jej praca oraz życie prywatne. Niedawno zaprezentowała swoje morsowanie. Gwiazda była naga!