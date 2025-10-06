Polska siatkarka rozkochała w sobie Turcję! Fani oszaleli na punkcie Julii Szczurowskiej

Kariera Julii Szczurowskiej krok po kroku nabiera tempa. Już w wieku 16 lat zadebiutowała w drużynie seniorek Impelu Wrocław. Szybko została też najmłodszą siatkarką w historii polskiej ligi, którą wyróżniono nagrodą dla najlepszej zawodniczki meczu. O utalentowanej atakującej błyskawicznie zrobiło się głośno - jako 17-latka trafiła do francuskiego RC Cannes. Pod koniec stycznia 2020 roku wróciła jednak do Polski i grała w: Enerdze MKS Kalisz, Grocie Budowlanych Łódź oraz Volley Wrocław. W marcu 2024 r. ponownie wyjechała do Francji i związała się z Beziers Volley, ale już kilka miesięcy później trafiła do Turcji, gdzie szybko została gwiazdą.

Była bohaterką polskich siatkarek. Ciarki przechodzą, co zrobiła Paulina Damaske! Piękny gest

Julia Szczurowska - polska siatkarka podbija Turcję

Ostatni sezon Szczurowska rozpoczęła w klubie Nilufer Belediyespor, ale już w styczniu trafiła do legendarnego Besiktasu. To jeden z tych klubów, który dla wielu Turków jest świętością - i to nie tylko w kontekście piłki nożnej. Przenosiny do Besiktasu sprawiły, że polska siatkarka momentalnie zyskała tysiące nowych fanów. 24-latka szybko potwierdziła też swoje umiejętności i znalazła się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski. W jej barwach nie dostała jednak wielu szans, ale być może zmieni się to w przyszłym sezonie - po kolejnym roku gry w Besiktasie.

Polska atakująca spędzi bowiem najbliższy sezon w tym wyjątkowym klubie, a wiadomość ta ucieszyła tureckich kibiców. Tylko pod jednym wpisem, w którym Szczurowska pokazała się przed startem sezonu w barwach Besiktasu w nowym blondwłosym wydaniu, znajduje się kilkadziesiąt tysięcy polubień, w dużej mierze z Turcji. Zachwyt nad Polką wyrażają też setki komplementów. Głównie w języku tureckim i angielskim można przeczytać, że jest najpiękniejszą siatkarką i prawdziwą dumą "Czarnych Orłów". Więcej zdjęć Julii Szczurowskiej znajdziesz w powyższej galerii.