Polska siatkarka rozkochała w sobie Turcję! Fani oszaleli na punkcie Julii Szczurowskiej

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-06 17:22

Coraz więcej polskich siatkarek świetnie odnajduje się za granicą. Do tego grona należy między innymi Julia Szczurowska, zawodniczka Besiktasu, która szybko stała się ulubienicą tureckich kibiców. 24-latka zachwyca ich nie tylko grą, dzięki której znalazła się w tym roku w reprezentacji Polski. Turcy wręcz oszaleli na jej punkcie!

Kariera Julii Szczurowskiej krok po kroku nabiera tempa. Już w wieku 16 lat zadebiutowała w drużynie seniorek Impelu Wrocław. Szybko została też najmłodszą siatkarką w historii polskiej ligi, którą wyróżniono nagrodą dla najlepszej zawodniczki meczu. O utalentowanej atakującej błyskawicznie zrobiło się głośno - jako 17-latka trafiła do francuskiego RC Cannes. Pod koniec stycznia 2020 roku wróciła jednak do Polski i grała w: Enerdze MKS Kalisz, Grocie Budowlanych Łódź oraz Volley Wrocław. W marcu 2024 r. ponownie wyjechała do Francji i związała się z Beziers Volley, ale już kilka miesięcy później trafiła do Turcji, gdzie szybko została gwiazdą.

Julia Szczurowska podbija Turcję
Julia Szczurowska - polska siatkarka podbija Turcję

Ostatni sezon Szczurowska rozpoczęła w klubie Nilufer Belediyespor, ale już w styczniu trafiła do legendarnego Besiktasu. To jeden z tych klubów, który dla wielu Turków jest świętością - i to nie tylko w kontekście piłki nożnej. Przenosiny do Besiktasu sprawiły, że polska siatkarka momentalnie zyskała tysiące nowych fanów. 24-latka szybko potwierdziła też swoje umiejętności i znalazła się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski. W jej barwach nie dostała jednak wielu szans, ale być może zmieni się to w przyszłym sezonie - po kolejnym roku gry w Besiktasie.

Polska atakująca spędzi bowiem najbliższy sezon w tym wyjątkowym klubie, a wiadomość ta ucieszyła tureckich kibiców. Tylko pod jednym wpisem, w którym Szczurowska pokazała się przed startem sezonu w barwach Besiktasu w nowym blondwłosym wydaniu, znajduje się kilkadziesiąt tysięcy polubień, w dużej mierze z Turcji. Zachwyt nad Polką wyrażają też setki komplementów. Głównie w języku tureckim i angielskim można przeczytać, że jest najpiękniejszą siatkarką i prawdziwą dumą "Czarnych Orłów". Więcej zdjęć Julii Szczurowskiej znajdziesz w powyższej galerii.

