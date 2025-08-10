Zuzanna Górecka na gorącej plaży. Parzy od samego patrzenia na zdjęcia pięknej siatkarki!

KH
2025-08-10 13:09

Zuzanna Górecka nie zagra w tym roku z reprezentacją Polski siatkarek na mistrzostwach świata, ale szykuje się już do nowego sezonu w Turcji. Po przenosinach do klubu Ilbank cieszy się nie tylko tamtejszymi treningami. Korzysta też z gorącego lata nad tureckim morzem, a jej najnowsze zdjęcia z plaży wręcz powalają! Górecka chętnie opala się w bikini.

Polskie siatkarki kończą już przygotowania do mistrzostw świata, które rozpoczną się 22 sierpnia w Tajlandii. W tym sezonie w kadrze reprezentacji nie znalazła się Zuzanna Górecka, która w poprzednich latach stała się jedną z ulubienic kibiców i liderką zespołu Stefano Lavariniego. W tym roku 25-letnia przyjmująca postawiła jednak na regenerację po długim sezonie i odpowiednie przygotowania w nowym klubie. Najbliższy rok spędzi bowiem w Turcji, w klubie Ilbank Voleybol. Już latem przeprowadziła się nad Bosfor i rozpoczęła treningi, po których może korzystać z upalnego lata.

Piękna polska siatkarka wygrzewa się w słońcu. 25-latka podbija Turcję

Zuzanna Górecka
15 zdjęć

Zuzanna Górecka na tureckiej plaży. Ale gorąco!

Górecka chętnie dzieli się chwilami z życia na Instagramie. Jej profil śledzi tam blisko 100 tysięcy użytkowników, a nie mamy wątpliwości, że po rozpoczęciu sezonu ta liczba zwiększy się o obserwatorów z Turcji. Świetna przyjmująca zachwyca bowiem nie tylko umiejętnościami, lecz także urodą i od kilku lat pojawia się w różnych rankingach siatkarskich miss. Nie inaczej zapewne będzie w tureckiej lidze, zwłaszcza gdy nowi kibice przejrzą media społecznościowe Polki.

Lato w Turcji zachęca do opalania i siatkarka korzysta z wolnych chwil, gdy może wygrzać się w słońcu. Nie tylko w Ankarze, gdzie mieści się jej klub. Ostatnio Górecka wypoczywała w popularnym nadmorskim rejonie Alanya, czym podzieliła się z fanami. Temperatura na plaży sięgała nawet 35 stopni Celsjusza! W tych warunkach 25-latka nie zapomniała o uzupełnianiu płynów i rozkoszowała się jagodowym sokiem nad samym brzegiem. Więcej efektownych zdjęć Zuzanny Góreckiej zobaczysz w powyższej galerii.

Zuzanna Górecka na plaży

i

Autor: Instagram Zuzanna Górecka na plaży
ZUZANNA GÓRECKA
TURCJA
POLSKIE SIATKARKI