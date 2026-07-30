Jessica Ziółek pokazała brzuch 5 dni po porodzie. "Kosmos". Po ciąży nie ma ani śladu!

Jessica Ziółek jest mamą! Tak prezentuje się kilka dni po porodzie

Jessica Ziółek na swoim instagramowym profilu opublikowała zestawienie zdjęć wykonanych dzień przed porodem, a następnie trzy i pięć dni po rozwiązaniu. To właśnie ostatnie kadry najbardziej zaskoczyły jej obserwatorów. Wielu zwróciło uwagę na niezwykle smukłą sylwetkę i niemal całkowicie płaski brzuch. W komentarzach szybko pojawiły się głosy niedowierzania.

"Każde ciało regeneruje się w swoim czasie. Pytanie, w jakim celu jest pokazanie ciała 3 dni i 5 dni po porodzie", "Piękny czas, dbaj o siebie", "Kosmos. Regeneruj się i dbaj o siebie", "Pięknie przygotowałaś ciało do ciąży", "Piękna metamorfoza. Dużo zdrowia i miłości", "Wow. W życiu bym nie powiedziała że jesteś po porodzie. A powiedz, dużo ćwiczyłaś przed ciążą?" - pisali internauci.

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Synek to sens jej życia

Jessica nie ukrywa, że poród był dla niej wyjątkowym przeżyciem. Synek gwiazdy (którego ojcem jest Miłosz Mleczko) urodził się 22 lipca.

Od wczoraj wszystko ma nowy sens - witaj na świecie, Synku. Kochamy Cię - pisała Jessica w sieci.

A następnego dnia dodała:

Odkąd zostałam mamą, moje serce ma swoje własne życie. Leży obok mnie.

W odpowiedzi na pytania fanów zdradziła, że urodziła siłami natury. Nie wdawała się w szczegóły dotyczące błyskawicznego powrotu do formy, jednak przyznała, że kobiece ciało jest niezwykłe.

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Dzień przed porodem. 3 dni po porodzie. 5 dni po porodzie. Te trzy zdjęcia przypominają mi, jak niesamowite jest kobiece ciało. W ciągu kilku dni potrafi przejść przez ciążę, poród i rozpocząć regenerację. To nie jest droga na skróty – to proces pełen siły, bólu, zmian i miłości. Patrzę na siebie z ogromną wdzięcznością. Za to, że moje ciało stworzyło życie. Za to, że dało radę. Za wszystko, co przeszło i nadal robi każdego dnia. Dziś nie patrzę na niedoskonałości. Patrzę na siłę. Jestem wdzięczna. Za swoje ciało. Za swoje dziecko. Za ten niezwykły dar, jakim jest macierzyństwo - napisała Ziółek.

Warto pamiętać, że każda kobieta jest inna. Organizm po ciąży i porodzie potrzebuje czasu na powrót do równowagi, a tempo zmian zależy od wielu indywidualnych czynników. Zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych nie powinny więc być traktowane jako punkt odniesienia dla innych mam.

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