Walizki i akcesoria podróżne w Action. Sieć kusi wakacyjnymi cenami

Z uwagi na trwający okres urlopowy znana sieć dyskontów przygotowała rozbudowaną ofertę produktów turystycznych, które idealnie sprawdzą się podczas różnego rodzaju wyjazdów .

. W sklepach udostępniono szeroką gamę asortymentu, obejmującą zarówno pojemne bagaże główne w rozmaitych wariantach wizualnych , jak i drobniejsze gadżety ułatwiające pakowanie.

, jak i drobniejsze gadżety ułatwiające pakowanie. Proponowane przez markę artykuły wyróżniają się wyjątkowo niskimi kosztami zakupu , co sprzyja kompletowaniu wakacyjnej wyprawki bez rujnowania domowych oszczędności.

, co sprzyja kompletowaniu wakacyjnej wyprawki bez rujnowania domowych oszczędności. Z racji ogromnego zainteresowania klientów w szczycie sezonu niektóre hity sprzedażowe mogą wkrótce zniknąć z półek, dlatego z zakupami trzeba się spieszyć.

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Klienci dyskontu szczególnie chętnie sięgają po wyraziste wizualnie modele z linii Spilbergen Ibiza. Do dyspozycji kupujących oddano trzy warianty gabarytowe, zaczynając od małego bagażu podręcznego wycenionego na 89,90 zł, poprzez format pośredni za 139 zł, aż po największą opcję o imponującej pojemności 93 litrów kosztującą 169 zł. Ich niska waga oraz radosna kolorystyka z pewnością przyciągają wzrok na lotniskach.

Zwolennicy nieco bardziej stonowanego wzornictwa również znajdą w Action coś dla siebie, ponieważ sieć oferuje szykowne, srebrne walizki Spilbergen Vienna. Wersja średnia wiąże się z wydatkiem rzędu 129 zł, podczas gdy za najobszerniejszy format trzeba zapłacić 179 zł. Na sklepowych półkach pojawiła się też czarna kolekcja Spilbergen Budapeszt, gdzie wariant dedykowany do wniesienia na pokład samolotu można nabyć zaledwie za 89,90 zł.

Akcesoria podróżne w sklepach Action ułatwiają pakowanie

Asortyment dyskontu nie kończy się na tradycyjnych walizkach, gdyż poszerzono go o funkcjonalne dodatki bagażowe. Na dziale turystycznym pojawiła się kompaktowa torba mieszcząca się pod fotelem pasażera za 39,95 zł oraz specjalny plecak wycieczkowy w cenie 44,99 zł. Podróżni mogą również zaopatrzyć się w klasyczną torbę wycenioną na 64,90 zł lub zdecydować się na miękką walizkę za 109,99 zł, co pozwala na zebranie całego ekwipunku w trakcie jednej wizyty.

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Turystyczne gadżety z Action przydadzą się w każdej podróży

Na drogę warto zabrać również mniejsze akcesoria, bez których trudno wyobrazić sobie dłuższą wyprawę. W ofercie holenderskiej sieci pojawiła się profilowana opaska na oczy 3D za 8,99 zł oraz identycznie wyceniony specjalny pas zabezpieczający bagaż wyposażony w szyfr. Komfort jazdy zdecydowanie poprawi rogal pod kark kosztujący 9,99 zł, a w zagranicznych hotelach z pewnością przyda się międzynarodowy adapter sieciowy dostępny za 34,99 zł.

Wraz ze zbliżającym się szczytem wyjazdów wiele rodzin decyduje się na odświeżenie wyeksploatowanego już sprzętu turystycznego. Niezwykle atrakcyjne stawki oraz spory przekrój dostępnych modeli to silne argumenty dla fanów szybkich wypadów miejskich, jak i długich wczasów all inclusive. Należy mieć na uwadze, że prezentowana oferta ma charakter mocno limitowany, a najchętniej kupowane walizki wyprzedają się z dyskontów w błyskawicznym tempie.