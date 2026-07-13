Podwójny Air Fryer za grosze. Ta oferta ze znanej sieciówki bije konkurencję na głowę

Urządzenia pozwalające na gotowanie z użyciem znikomej ilości oleju nieustannie święcą triumfy, gwarantując konsumentom błyskawiczne i komfortowe pichcenie.

Dostępny w dyskoncie model przyciąga uwagę dwiema osobnymi komorami oraz wyjątkowo niską kwotą zakupu, co pozwala na dużą swobodę kulinarną.

Sprzęt charakteryzuje się pokaźną mocą działania oraz nowoczesnym ekranem dotykowym, a czyszczenie ułatwia opcja mycia elementów w zmywarce.

Nowy produkt stanowi niezwykle korzystną opcję dla osób szukających funkcjonalnego wyposażenia bez konieczności przepłacania.

Głównym atutem prezentowanego urządzenia są dwa oddzielne kosze, z których każdy dysponuje pojemnością 4,5 litra. Takie rozwiązanie sprawia, że bez najmniejszego problemu usmażysz jednocześnie dwa zupełnie inne posiłki, na przykład rybę i chrupiące warzywa, unikając przy tym niechcianego mieszania się aromatów. Tę innowację z pewnością pochwalą wieloosobowe rodziny oraz pasjonaci wielozadaniowego gotowania. Zgodnie z deklaracjami producenta, pracę w kuchni dodatkowo upraszcza system Dual Cook, stworzony z myślą o równoległym przyrządzaniu odmiennych składników.

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Parametry techniczne beztłuszczowej frytkownicy z Action

Dostępny w ofercie sieci Action asortyment wyróżnia się bardzo wysoką mocą na poziomie 3200 W, co bezpośrednio przekłada się na natychmiastowe nagrzewanie i błyskawiczną obróbkę termiczną jedzenia. Na froncie obudowy zamontowano nowoczesny ekran dotykowy, który umożliwia precyzyjne dopasowanie czasu oraz temperatury pieczenia do indywidualnych preferencji kulinarnych. Utrzymanie czystości jest banalnie proste dzięki możliwości czyszczenia wybranych części bezpośrednio w zmywarce. Twórcy urządzenia podkreślają ponadto, że każdy z pojemników działa w pełni autonomicznie, pozwalając na elastyczne sterowanie ustawieniami.

Cena frytkownicy beztłuszczowej. Ile kosztują podobne urządzenia dwukomorowe?

Klienci zainteresowani opisywanym modelem muszą przygotować zaledwie 299 złotych. Zestawiając tę kwotę z gigantyczną pojemnością, podwójnym koszem oraz dużą wydajnością, mówimy o bezkonkurencyjnej propozycji. Rynkowi rywale oferujący podobne frytkownice dwukomorowe z reguły żądają za swój sprzęt od 500 do nawet 800 złotych, podczas gdy warianty klasy premium to nierzadko wydatek przekraczający tysiąc złotych. Air fryery od długiego czasu nie tracą na popularności ze względu na ogromną wygodę i zdrowy charakter przygotowywanego jedzenia. Entuzjaści tego typu rozwiązań używają ich do pieczenia mięs, opiekania warzyw, a nawet tworzenia domowych ciast czy bułek. Jeśli więc rozważasz nabycie pojemniejszego modelu, propozycja z Action wyrasta na absolutnego faworyta na obecnym rynku sprzętów AGD.

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