Tania wyciskarka do cytrusów robi furorę. W sklepach Action kosztuje grosze, a soki są przepyszne

Ogromne zainteresowanie naturalnymi napojami w okresie wakacyjnym sprawia, że na rynku pojawiają się bardzo tanie sprzęty pozwalające na błyskawiczne zrobienie zdrowego soku bez konieczności kupowania maszyn z wyższej półki.

bez konieczności kupowania maszyn z wyższej półki. Niezwykle użyteczny mechanizm precyzyjnego wyciskania owoców połączony z dużym pojemnikiem sprawia, że bez najmniejszego problemu zrobimy jednorazowo ogromną porcję pysznego napoju dla całej rodziny.

Banalnie prosta obsługa wymaga wykonania zaledwie kilku podstawowych czynności, dzięki czemu pełnowartościowy owocowy napój otrzymujemy w dosłownie kilka minut.

Wyjątkowo niska cena zachęca do samodzielnego produkowania w pełni naturalnych soków pozbawionych konserwantów i cukru, co stanowi wspaniałą alternatywę dla mocno przetworzonych propozycji ze sklepowych półek.

Prezentowana elektryczna wyciskarka do cytrusów Home Essentials dysponuje niezawodnym silnikiem o mocy 25 W oraz imponującym dzbankiem mieszczącym aż 800 mililitrów płynu. Takie parametry techniczne pozwalają przygotować za jednym zamachem solidną porcję świeżego napoju dla wszystkich domowników bez najmniejszego wysiłku.

Kuchenny sprzęt posiada specjalne stożki dociskające, które obracają się naprzemiennie w dwóch różnych kierunkach, co gwarantuje maksymalne wydobycie soku z każdego owocu oraz minimalizuje straty w postaci niewykorzystanego miąższu. Twórcy tego urządzenia nie zapomnieli również o antypoślizgowej podstawie zapobiegającej ślizganiu się maszyny po blacie podczas pracy.

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Wyciskarka do cytrusów z Action. Jak działa urządzenie?

Absolutnie największym atutem omawianej maszyny jest jej nieskomplikowana konstrukcja i łatwość użycia. Wystarczy jedynie podzielić wybrany cytrus na dwie równe połówki, następnie nałożyć go na plastikowy stożek i delikatnie docisnąć z góry. W tym momencie mechanizm automatycznie uruchamia rotację wyciskającą soki i płyn spływa prosto do przezroczystego naczynia. W upalne miesiące ten niedrogi produkt idealnie nadaje się do stworzenia:

pożywnego soku pomarańczowego do porannego posiłku,

orzeźwiającej lemoniady na bazie limonek i cytryn,

wytrawnego soku z dojrzałych grejpfrutów,

owocowych baz do zimnych drinków oraz domowych koktajli.

Sprzęt AGD z Action hitem lata. Niska cena i wielka wygoda

Za ten niezwykle użyteczny elektryczny przyrząd do cytrusów zapłacimy w kasie dokładnie 39,95 złotych. Jest to cena bezkonkurencyjna w zestawieniu z podobnymi maszynami oferowanymi przez znane marki w marketach RTV. Co ważne dla estetów, producent przygotował kilka atrakcyjnych wersji kolorystycznych, więc każdy klient bez problemu dobierze wariant idealnie pasujący do wystroju jego własnej kuchni.

Fala wakacyjnych upałów zawsze potęguje nasze pragnienie i zmusza do poszukiwania chłodnych płynów. Naturalny napój z wyciśniętych owoców wygrywa smakiem z każdym kartonowym odpowiednikiem z supermarketu, a cały proces jego robienia trwa dosłownie ułamek sekundy. Z tego powodu tania propozycja ze znanej sieci dyskontów ma szansę stać się absolutnym hitem sprzedażowym obecnego sezonu. Wydając niecałe 40 złotych zyskujemy doskonałe narzędzie do błyskawicznej produkcji w pełni ekologicznych soków pozbawionych szkodliwych konserwantów czy sztucznych słodzików. Ogromne oblężenie dyskontów przez kupujących poszukujących tego małego gadżetu wydaje się w pełni uzasadnione.