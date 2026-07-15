Ta roślina to ratunek przed chwastami. Najlepiej sadzić ją właśnie w lipcu

Lipiec to świetny czas na uzupełnianie ogrodowych rabat o byliny, które ozdobią nasz ogród na długie miesiące.

Ta roślina nie tylko wspaniale wygląda, ale stanowi też ogromne wsparcie dla pożytecznych owadów zapylających.

Dowiedz się, jaką bylinę warto posadzić już teraz, aby przyciągnąć pożyteczne owady i zapobiec wzrostowi chwastów.

Przetacznik szypułkowy to roślina, która charakteryzuje się tworzeniem zwartych kęp podłużnych, zielonych liści, nad którymi w sezonie letnim królują smukłe, wydłużone kwiatostany. Najczęściej przybierają one mocne barwy fioletu i błękitu, chociaż na rynku spotkać można również wersje białe oraz różowe. Proces kwitnienia przebiega tu stopniowo – kwiaty rozwijają się od najniższych partii ku górze, co gwarantuje długotrwały efekt dekoracyjny. Przetacznik, zależnie od wybranego wariantu, dorasta zazwyczaj do wysokości od 40 do 80 centymetrów, idealnie sprawdzając się na klasycznych rabatach oraz w swobodnych kompozycjach. Lipiec to optymalny czas na umieszczenie go w ziemi, szczególnie jeśli kupujemy sadzonki w doniczkach. Nagrzane podłoże pomaga w szybkim wytworzeniu mocnego systemu korzeniowego, a systematyczne nawadnianie pozwala roślinie solidnie przygotować się do zimowania. Taki zabieg sprawia, że w następnym roku bylina zachwyci nas gęstym kwiatostanem.

Dlaczego warto mieć przetacznik szypułkowy w ogrodzie?

Niezaprzeczalną zaletą tego gatunku jest jego pozytywny wpływ na lokalny ekosystem. Kolorowe kwiaty stanowią prawdziwy magnes dla trzmieli, motyli oraz pszczół, co znacząco wspiera populację owadów zapylających. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną stworzyć wokół siebie tętniącą życiem przestrzeń bez konieczności ciągłej pielęgnacji. Ogrodnicy chętnie sięgają po tę bylinę również z uwagi na jej bardzo szybkie pobudzenie po zimie – nierzadko jako pierwsza wprowadza do ogrodu mocne akcenty kolorystyczne. Przetacznik doskonale sprawdza się jako roślina okrywowa dzięki szybkiemu i efektywnemu rozrastaniu się po terenie. Ten zielony, naturalny dywan świetnie blokuje rozwój chwastów i zapobiega nadmiernej erozji podłoża. Należy także zaznaczyć, że gatunek ten nie sprawia trudności w uprawie. Świetnie radzi sobie zarówno w silnym nasłonecznieniu (gdzie kwitnie najokazalej), jak i na stanowiskach częściowo zacienionych. Dodatkowo wykazuje wysoką odporność na większość popularnych szkodników oraz chorób grzybowych, a gdy tylko dobrze się ukorzeni, niestraszne mu przesuszone podłoże. Z powodzeniem ozdobi obrzeża ścieżek, skalniaki, a nawet donice tarasowe. Często wykorzystywany jest do obsadzania stromych skarp w celu ich stabilizacji. Atrakcyjności dodaje mu również fakt, że jego liście nie opadają na zimę, a pod wpływem mrozów często przybierają ciekawe, purpurowe odcienie.

Doskonałymi towarzyszami dla przetacznika są różne odmiany rudbekii, szałwii, jeżówek oraz wysokie trawy. Dzięki strzelistej formie roślina wprowadza na rabatę nutę elegancji i lekkości, a jej żywe barwy rewelacyjnie komponują się z inną letnią florą. Bez wątpienia to wybór na długie lata, który na stałe wpisze się w krajobraz naszego ogrodu.

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Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie