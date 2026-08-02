Niepokojącego odkrycia dokonali mieszkańcy Ciechanowa, którzy wybrali się na spacer z psem. Na obrzeżach miasta natrafili na fragment ludzkiej dłoni. Na miejscu od razu pojawili się policjanci, którzy rozpoczęli działania mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Do sprawy została włączona także prokuratura.

Ciechanów. Makabryczne znalezisko na obrzeżach miasta

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór przy ulicy Płockiej, na peryferiach Ciechanowa. Spacerujący mieszkańcy zauważyli w pobliżu ogrodzenia jednej z posesji fragment ludzkiej dłoni znajdujący się w stanie rozkładu. O swoim odkryciu natychmiast powiadomili służby.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci zabezpieczyli miejsce i przeprowadzili szczegółowe oględziny. Następnie rozpoczęli przeszukiwanie okolicznych terenów. Akcja trwała do późnych godzin wieczornych, a w niedzielę została wznowiona.

Policja przeszukuje teren. W akcji psy tropiące

Funkcjonariusze kontynuują działania, starając się ustalić, czy w okolicy mogą znajdować się kolejne ślady istotne dla prowadzonego postępowania. W poszukiwaniach wykorzystywane są również policyjne psy tropiące.

- Po znalezionym fragmencie można rozpoznać, że jest to fragment dłoni. Przeszukiwanie okolic nadal trwa

- powiedziała PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, podkom. Magda Sakowska.

Jak dodała, w działania zaangażowano także psy tropiące, które pomagają funkcjonariuszom sprawdzającym teren.

Sprawę nadzoruje prokuratura

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić okoliczności makabrycznego odkrycia. Śledczy ustalają m.in., do kogo należał odnaleziony fragment ciała oraz w jaki sposób znalazł się w tym miejscu.

Postępowanie zostało wszczęte i jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie.