Tragiczna śmierć 88-latki w Gostyninie. Nowe ustalenia policji rzucają światło na sprawę

Gostynin. Śmiertelne potrącenie 88-letniej kobiety

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 9 w piątek, 6 czerwca. Na ulicy Wojska Polskiego w Gostyninie doszło do tragicznego w skutkach wypadku.

Kierujący osobowym Hyundaiem 66-letni mężczyzna wjechał w 88-letnią mieszkankę tego miasta. Wezwane na miejsce służby ratunkowe natychmiast ruszyły z pomocą. Po wstępnym zaopatrzeniu na miejscu kobietę zabrano do szpitala. Niestety, mimo intensywnych działań personelu medycznego, życia seniorki nie udało się uratować.

Szokujące ustalenia policji

Na miejscu tragedii pracowali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, wspierani przez technika kryminalistyki i eksperta ds. techniki samochodowej. Zgodnie z decyzją gostynińskiego Prokuratora Rejonowego, zwłoki zmarłej zostały zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji.

Teraz policja, działając pod okiem miejscowej prokuratury, stara się odtworzyć dokładny przebieg i przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, w tej konkretnej sytuacji trudno mówić o jednostronnej winie - zawinili zarówno kierujący, jak i piesza.

Według policyjnych ustaleń kobieta pokonywała jezdnię w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kierowca z kolei nie wykazał się wymaganą czujnością, co skończyło się potrąceniem. Co gorsza, sprawca w ogóle nie posiadał prawa jazdy!

- Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Od kierującego pobrano również krew do badań na obecność środków odurzających - poinformował podkom. Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.