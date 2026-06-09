21-latek dał się ponieść deszczowej aurze. Zabawiał się na parkingu, szybko tego pożałował

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-09 14:20

Wystarczyła chwila. 21-letni kierowca dał się ponieść emocjom i szybko tego pożałował. Deszczowa aura sprawiła, że zapragnął tu i teraz, na parkingu przy stacji paliw, sprawdzić możliwości swojego auta na mokrej powierzchni, poczuć tę adrenalinę i trochę podriftować. Takiego finału zabawy nie mógł przewidzieć.

21-latek dał się ponieść deszczowej aurze. Zabawiał się na parkingu, szybko tego pożałował

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Autor: Pixabay.com

Płońsk. Driftowanie zakończył spotkaniem z policją

Do zaskakującej sytuacji doszło w minioną niedzielę, 7 czerwca, w Płońsku. Policjanci z drogówki patrolowali teren miasta, gdy jadąc ul. Warszawską, ich uwagę przykuła osobowa Skoda znajdująca się na parkingu przy jednej ze stacji paliw. Kierowca bawił się w najlepsze driftując autem po śliskiej od deszczu nawierzchni.

Mężczyznę tak pochłonęła zabawa, że nie zauważył radiowozu wjeżdżającego na parking. Wykonał drift, obrócił samochód, po czym zatrzymał się niemal maska w maskę z oznakowanym pojazdem policyjnym! Widok funkcjonariuszy musiał być dla niego sporym zaskoczeniem.

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Skusiła go mokra nawierzchnia

Jak się okazało, za kierownicą Skody siedział 21-letni mieszkaniec Płońska. Mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że do driftowania skłoniła go mokra nawierzchnia po opadach deszczu. - Jak tłumaczył, postanowił wykorzystać warunki i wprowadzić samochód w kontrolowany poślizg - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Beztroska chwila uciechy słono kosztowała 21-latka. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Co więcej, policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 zł oraz 10 punktów karnych.

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Driftowanie to wykroczenie!

Zgodnie z art. 86c Kodeksu wykroczeń celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg lub doprowadzanie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół, stanowi wykroczenie. Co ważne, przepisy te obowiązują nie tylko na drogach publicznych, ale również w strefach ruchu i strefach zamieszkania, w tym na parkingach.

- Drift jest manewrem, który bardzo łatwo może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do kolizji lub wypadku. Osoby chcące doskonalić umiejętności jazdy w kontrolowanym poślizgu powinny korzystać z torów wyścigowych oraz ośrodków doskonalenia techniki jazdy, gdzie ćwiczenia odbywają się w bezpiecznych warunkach pod nadzorem instruktorów - zwraca uwagę nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

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