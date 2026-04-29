Pięcioro szczeniąt porzuconych w lesie. „Nie miały praktycznie żadnych szans”

Alicja Franczuk
2026-04-29 10:00

Jakiś bezduszny człowiek porzucił pięcioro szczeniąt w lesie na terenie gminy Sarnaki! Na maluchy przypadkiem trafili patrolujący okolicę dzielnicowi. Funkcjonariusze zaopiekowali się zwierzętami, które trafiły pod opiekę weterynaryjna. Jedno jest pewne - gdyby nie policjanci, szczenięta czekałaby rychła śmierć.

Do wstrząsającego odkrycia doszło we wtorek, 28 kwietnia, na terenie gminy Sarnaki, pomiędzy miejscowościami Chłopków a Stare Litewniki. Policjanci patrolowali podległy rejon, gdy niespodziewanie natrafili w lesie na pięcioro szczeniąt. Maleństwa były bez opieki. Bardzo prawdopodobne, że ktoś je tam porzucił, skazując na pewną śmierć!

Funkcjonariusze nie wahali się ani chwili. Natychmiast podjęli działania. - Zaopiekowali się szczeniętami, zapewniając im wodę oraz niezbędną pomoc do czasu przyjazdu pracowników Urzędu Gminy Sarnaki. Zwierzęta zostały przekazane pod dalszą opiekę, gdzie otrzymały właściwe warunki i opiekę weterynaryjną - przekazała asp. Weronika Wujek z łosickiej policji.

„Nie miały praktycznie żadnych szans”

Aż strach pomyśleć, jak okrutny los czekał szczenięta, gdyby na ich drodze nie pojawili się policjanci. - Naprawdę trudno to zrozumieć. Ktoś zostawił takie maluchy same, bez żadnej opieki. W takim miejscu nie miały praktycznie żadnych szans. Dobrze, że w porę zostały odnalezione - podkreślił jeden z interweniujących policjantów.

Porzucenie zwierzęcia to przestępstwo!

Łosiccy funkcjonariusze przypominają, że porzucenie zwierzęcia jest przejawem znęcania się nad nim i stanowi przestępstwo! - Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt sprawcy takiego czynu podlegają karze do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem sankcje są surowsze - wyjaśniła asp. Wujek.

Sonda
Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?
PSY
POLICJA
PORZUCONE ZWIERZĘTA