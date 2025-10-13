Grześ skazany na śmierć w męczarniach. Bestia przywiązała go do drzewa! "Błagamy o pomoc"

Zuzanna Sekuła
2025-10-13 11:27

Mrożące krew w żyłach zdarzenia w okolicach Zwolenia! Stowarzyszenie "Pies z Kotem" interweniowało w sprawie psa przywiązanego do drzewa. Był wycieńczony, ktoś zostawił go na pewną śmierć. To jednak nie był koniec. Kilka dni później w lesie znaleziono porzuconą suczkę z sześcioma szczeniakami. W łapie miała śrut.

Grześ skazany na śmierć w męczarniach

Wszystko zaczęło się w sobotę, 4 października, kiedy to policja poprosiła Stowarzyszenie "Pies z Kotem" o pomoc. W lesie w Ranachowie, w gminie Kazanów, znaleziono psa przywiązanego do drzewa. Pies był uwiązany krótkim łańcuchem, a zwierzę było przerażone, wygłodzone i spragnione. Gdyby nie przypadkowa osoba, która usłyszała jego płacz, Grzesio (jak go nazwano) skonałby z wycieńczenia.

„Jakiś zwyrodnialec zostawił go tam aby skonał w męczarniach z głodu i zimna. Gdyby nie jego płacz i przypadkowa osoba, która go usłyszała to za kilka dni by nie żył” – relacjonują przedstawiciele stowarzyszenia.

Grzesio natychmiast trafił pod opiekę weterynarza. Okazało się, że jego stan jest wynikiem skrajnego zaniedbania. Ma problemy jelitowo-żołądkowe i potrzebuje specjalistycznej karmy. Na szczęście, dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, udało się zebrać sporą sumę na leczenie i pobyt w hotelu dla zwierząt. Obecnie psiak dochodzi do siebie i dokazuje, a stowarzyszenie powoli przygotowuje go do adopcji - powinien być jedynakiem. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, że psiak, pomimo potwornego losu, wciąż jest wyjątkowo przyjaznym i łagodnym psem.

Suczka postrzelona śrutem i szczeniaki w stercie gałęzi

To jednak nie był koniec wstrząsających wydarzeń. W czwartek, 9 października, fundacja otrzymała kolejne zgłoszenie. Tym razem chodziło o suczkę z sześcioma szczeniakami porzuconymi w lesie w Kroczowie, również w gminie Kazanów.

„Jesteśmy przerażone tym co się dzieje. Dopiero co w sobotę z Ranachowa gm. Kazanów zabrałyśmy psa przywiązanego łańcuchem do drzewa a wczoraj ze wsi obok (Kroczów Mniejszy) sukę z 6 szczeniąt” – piszą działacze.

Szczeniaki, w wieku około 2 tygodni, były ukryte w stercie gałęzi. Matka szczeniąt kulała na łapę i miała przepuklinę brzuszną. Zdjęcie RTG wykazało obecność śrutu w łapie. Obecnie psiaki przebywają pod opieką Fundacji dla Szczeniąt Judyta.

Apel o pomoc i poszukiwanie sprawcy

Stowarzyszenie "Pies z Kotem" zaapelowało o pomoc w znalezieniu sprawcy, który dopuścił się porzucenia zwierzęcia na pewną śmierć.

- Skala problemu porzucania zwierząt jest przytłaczająca. Od założenia naszego stowarzyszenia w 2022 roku widzieliśmy wiele przypadków. W sprawie Grzesia złożono zawiadomienie, jednak z doświadczenia wiemy, że rzadko udaje się odnaleźć osoby odpowiedzialne za takie czyny. Tym razem pies został porzucony w odludnym miejscu. Jedyna nadzieja w tym, że ktoś go rozpozna i ta sprawa zakończy się inaczej - mówi nam Renata Wolszczak.

- W dniu 4 października z polecenia dyżurnego patrol udał się do wskazanej miejscowości. Na miejscu zastali zgłaszającego, który ujawnił psa przywiązanego do drzewa. O sytuacji zawiadomiono stowarzyszenie. Na miejsce przyjechały wolontariuszki, które zabezpieczyły psa. W dniu 9 października wpłynęło oficjalne zawiadomienie o znęcaniu się nad zwierzętami - mówi nam asp. Katarzyna Słyk z KPP w Zwoleniu.

Policjanci apelują do wszystkich świadków i osoby mogące posiadać informacje o zdarzeniu o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu pod numerem 47 702 72 00.

Organizacja prosi o wsparcie.

Jak możesz pomóc?

  • Możesz wpłacić darowiznę na konto Stowarzyszenia "Pies z Kotem". "Koszty leczenia i utrzymania ponad 35 Zwierząt są ogromne, szczególnie będąc małym dwuosobowym Stowarzyszeniem, które działa głównie na terenach wiejskich. Wiemy, że w ostatnim czasie Grześ wzbudził wasze ogromne zainteresowanie i poruszył wiele serc, ale są też inne futrzaki. Wszystkie skrzywdzone i czekające na pomoc" - apelują. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/8zy3td
  • Udostępnij informacje o Grzesiu i suczce ze szczeniakami w mediach społecznościowych.
  • Zaoferuj dom tymczasowy dla zwierząt.
  • Skontaktuj się z policją, jeśli masz jakiekolwiek informacje o sprawcy.

