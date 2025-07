Właścicielka skazała psa na śmierć głodową! Dramatyczna akcja w Warszawie

Wstrząsająca historia! Policjanci i strażacy uratowali psa, który przez kilka dni był więziony w mieszkaniu bez jedzenia i wody. Dzielnicowa z Bielan, po otrzymaniu zgłoszenia o zaniedbanym zwierzęciu, natychmiast podjęła działania, które doprowadziły do ocalenia czworonoga. Właścicielka psa ignorowała próby kontaktu i nie stawiała się na umówione spotkania, co zmusiło służby do siłowego wejścia do mieszkania.

i Autor: KSP