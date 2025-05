„Brudny i zaniedbany”. Kto przywiązał psa do drzewa? Policja pilnie szuka sprawcy

„Brudny i zaniedbany”. Kto przywiązał psa do drzewa pod Sochaczewem?

Do policjantów z Sochaczewa zadzwonili mieszkańcy pobliskich Bielic. Na osiedlu przy drodze krajowej nr 50 zauważyli małego psa przywiązanego do pnia drzewa łańcuchem. – Nieznany sprawca przywiązał małego, białego psa metalowym łańcuchem do drzewa. Zwierzę pozostawiono w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 50, bez dostępu do wody i pożywienia – informuje st. asp. Agnieszka Dzik z lokalnej policji. – Na pomoc czworonogowi ruszyli mieszkańcy pobliskiego osiedla, którzy uwolnili psa, zaopiekowali się nim i powiadomili Policję. Brudny i zaniedbany trafił pod opiekę weterynarzy, którzy natychmiast udzielili mu pomocy i zabezpieczyli ranę, którą miał na głowie – dodaje policjantka.

Policjanci z Sochaczewa szukają właściciela psa przywiązanego do drzewa

Teraz mundurowi szukają sprawcy tej bulwersującej przemocy nad zwierzęciem. I apelują o pomoc publikując zdjęcia psiaka: – Jeśli ktoś rozpoznaje zwierzę i posiada informacje na temat jego właściciela lub osoby, u której pies wcześniej przebywał, prosimy o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie pod numerem telefonu 47 70 55 200 lub 47 70 55 222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].