Pies zamarzł na śmierć pod domem właścicielki. Był twardy jak kamień! "Zero sumienia, zero empatii"

Mazowieckie. Pies zamarzł na śmierć pod domem właścicielki. Ciało twarde jak kamień

Fundacja dla Szczeniąt Judyta (pow. sochaczewski) interweniowała w sprawie zaniedbania, którego dopuściła się właścicielka - jeszcze do niedawna - czterech psów. Jeden zniknął przerażony fajerwerkami, drugi zamarzł na śmierć tuż pod płotem.

- Cztery istoty, które jej ufały. Cztery serca, które biły dla niej. Pierwszy nie przeżył fajerwerków – wystraszony, uciekł i zginął. Bo przecież „tak się stało”. Drugi? Podobno jest u sąsiadów. Trzeci? Wciąż błąka się po posesji. A czwarty? Czwarty zamarzł. Na łące, nieopodal domu. Sam. W absolutnej, przerażającej samotności. Czarny pies, pokryty lodem. Twardy jak kamień. Gdzieś tam, w zimnie, jego serce biło coraz wolniej, aż w końcu zatrzymało się na zawsze. I nikt go nie szukał. Nikt nie zauważył, że nie wrócił. Nikt nie wpuścił go do domu - napisali wolontariusze.

Nie rozumieją, jak można dopuścić do takiej sytuacji.

- Zima to nie pora na bezmyślność. Mróz zabija. Jeśli masz psa, to masz też obowiązek – nie zostawiaj go samego na dworze. Jeśli nie możesz wpuścić go do domu, zadbaj o ciepłą budę, osłonę od wiatru, słomę, schronienie. I wodę – bo NIE, jedzenie śniegu to nie jest picie - apeluje Fundacja.

Podczas rozmowy właścicielka przyznała, że zamarznięty tuż za płotem pies znajdował się pod jej "opieką".

- Tak, to był mój pies. Tylko ja jestem teraz przeziębiona, dzieci mam chore, nie mogłam wyjść z domu - tłumaczyła.

Interwencja została zgłoszona policji.

- Nie pozwalamy, by sprawcy tych okrucieństw pozostali bezkarni. Walczymy o sprawiedliwość dla zwierząt i nie puszczamy przestępców wolno, a przynajmniej nie bez próby ich ukarania - czytamy.