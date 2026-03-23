Z głodu ukradł jedzenie w markecie. Reakcja policjantów była natychmiastowa

Zgłoszenie o kradzieży w łosickim supermarkecie

Do incydentu doszło niedawno, bo 17 marca. Wówczas do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach wpłynęła informacja o przywłaszczeniu mienia na terenie jednego z tutejszych dyskontów.

– Na miejsce skierowany został patrol, w składzie sierż. Mateusz Horbowicz i st. post. Matusz Stasiuk. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcą kradzieży był 38-latek, który ukradł dwa batoniki. W rozmowie z policjantami przyznał, że jego zachowanie było wynikiem trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł oraz braku pieniędzy. Mężczyzna został pouczony przez interweniujących policjantów. Funkcjonariusze, widząc jego sytuację życiową, podjęli decyzję o udzieleniu mu pomocy. Kupili mu artykuły spożywcze. Policjanci przewieźli też mężczyznę do noclegowni w Siedlcach, gdzie otrzymał schronienie – informuje asp. Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Apel policji o pomoc osobom w kryzysie bezdomności

Funkcjonariusze gorąco proszą lokalną społeczność o zachowanie czujności wobec osób pozostających bez dachu nad głową, a także seniorów i ludzi wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mimo że w ciągu dnia temperatury rosną, noce pozostają zimne, a lokalne przymrozki stwarzają bezpośrednie ryzyko dla ludzkiego życia i zdrowia. Nawet najdrobniejszy gest jest ważny. Niejednokrotnie pojedyncze zgłoszenie na numer alarmowy potrafi zapobiec tragedii.