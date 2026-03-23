Wyjątkowe siedleckie mozaiki z lat 60. wpisane do rejestru zabytków. To jedyny taki przykład w mieście

Decyzja konserwatora o ochronie mozaik przy Starostwie Powiatowym w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz, uzasadnił wpisanie mozaik do rejestru zabytków ich unikalnym charakterem i znaczeniem dla przestrzeni miejskiej. W komunikacie podkreślił, że te wielkoformatowe dekoracje, typowe dla architektury lat 60. i 70. XX wieku, miały na celu ożywienie i humanizację surowych, modernistycznych brył budynków. Zastosowanie dynamicznych, barwnych kompozycji, zarówno abstrakcyjnych, jak i przedstawieniowych, przełamywało monotonię ówczesnych konstrukcji.

W PRL były hitem. Mozaiki wracają do łask

„Mozaiki wykonane na elewacji dawnego gmachu Miejskiej Rady Narodowej, wpisują się w popularny w latach 60. i 70. XX w. nurt estetyzacji przestrzeni publicznych, polegający na wprowadzeniu wielkoformatowych dekoracji plastycznych jako integralnego elementu kompozycji modernistycznych założeń architektonicznych. Dekoracyjny charakter kompozycji w założeniu humanizował surową bryłę kubicznych budowli, przełamując monotonię formy dynamiczną, najczęściej barwną i dynamiczną kompozycją o charakterze abstrakcyjnym lub przedstawieniowym. Mozaiki wykonane na elewacji obecnego budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach to jedyny przykład tego typu twórczości, zachowany w przestrzeni publicznej miasta Siedlce. Kompozycje umieszczone po obu stronach reprezentacyjnego wejścia do budynku, usytuowane w eksponowanych miejscach miały walor nie tylko estetyczny, ale także reprezentacyjny. Dekoracja wykonana na przełomie 1968 i 1969 r. przez Izabelę Płachecką, odzwierciedlała aspiracje ówczesnych włodarzy miasta. Dopełniające się wzajemnie panneau symbolizowały bogatą historię regionu oraz jego dynamiczny rozwój gospodarczy. Elementy przedstawieniowe, związane z dziejami i historią Siedlec (herb miasta, mapa regionu z lokalizacją większych miejscowości, motyw syreny) zestawione zostały z abstrakcyjnymi polami o intensywnej kolorystyce, nieregularnych kształtach oraz kontrastowym zestawieniu, co stanowi świadectwo ówczesnych tendencji artystycznych”

Historia budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Na swoim profilu na Facebooku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przybliżył również historię samego gmachu, w którym obecnie urzędują władze powiatowe. Obiekt ten, zlokalizowany przy ulicy Piłsudskiego, został zaprojektowany przez Ryszarda Piechotę z Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie i oddany do użytku w drugiej połowie lat 60. Początkowo służył jako siedziba Miejskiej Rady Narodowej, a także instytucji takich jak PKO, PZU i PPK „Ruch”.

Pięciokondygnacyjny korpus główny w kształcie litery „C” uzupełniono parterowymi skrzydłami bocznymi, pomiędzy którymi zaprojektowano reprezentacyjne schody. To właśnie na szczytowych ścianach tych bocznych pawilonów warszawska artystka Izabela Płachecka stworzyła swoje ceramiczne dzieła na przełomie 1968 i 1969 roku. W kolejnych dziesięcioleciach budynek przechodził modernizacje, obejmujące między innymi zmianę układu okien od strony dziedzińca oraz przebudowę schodów wejściowych, gdzie dodano elementy zieleni i nowe poręcze.