Rekordowa gaża nie pomogła! Zenon Martyniuk rezygnuje z „Tańca z Gwiazdami”. Chodzi o Daniela?

Polsat marzył o Martyniuku. Stawka miała być rekordowa

Nazwisko Zenona Martyniuka od dawna znajdowało się na liście marzeń producentów programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Lider zespołu Akcent przez lata unikał udziału w rozrywkowych show, dlatego jego ewentualny występ miał być prawdziwym hitem sezonu. Jak donosił "Super Express", tym razem rozmowy były bardzo zaawansowane, a oferta – wyjątkowo kusząca. Mówiło się o stawce, jakiej w tym programie jeszcze nie było. Według naszych informacji Martyniuk miał zostać najlepiej opłacanym uczestnikiem w historii polskiej edycji "TzG". To jednak nie wystarczyło.

Nagły zwrot akcji. „Zenka nie będzie”

Gdy wydawało się, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Jak ujawnił Plotkowi informator związany z programem, Zenon Martyniuk ostatecznie zrezygnował z udziału w show.

Zenek Martyniuk ostatecznie zrezygnował z udziału w programie. Pewnie Daniel jest powodem, ale na razie wiemy tyle, że Zenka nie będzie w najnowszej edycji show

- czytamy na stronie portalu. Dlaczego artysta zmienił zdanie? W kuluarach od razu pojawiły się spekulacje, że powód może być bardziej osobisty niż zawodowy.

W tle Daniel? Rodzinne sprawy mogły przeważyć

Choć oficjalnie nie podano szczegółów, coraz częściej mówi się, że decyzja Zenona Martyniuka może mieć związek z jego synem, Danielem. W ostatnich miesiącach to właśnie wokół niego narastało medialne zamieszanie, które odbijało się szerokim echem w tabloidach. Sam Martyniuk od lat podkreśla, że rodzina jest dla niego najważniejsza i wielokrotnie rezygnował z różnych projektów, gdy sprawy prywatne wymagały jego uwagi.

Zenon Martyniuk: „Bardzo chętnie bym poszedł”

Co ciekawe, jeszcze niedawno król disco polo nie ukrywał, że udział w „Tańcu z Gwiazdami” bardzo go kusi. W jednym z wywiadów mówił wprost:

To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się tam wiele nauczyć

– przyznawał z uśmiechem. Te słowa dziś brzmią jak zapowiedź, która – przynajmniej na razie – nie doczeka się jednak realizacji.

Zobacz też: Sensacja przed startem "Tańca z Gwiazdami"! Wyciekła CAŁA lista par

Brak Zenona Martyniuka w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” to bez wątpienia spory cios dla produkcji i widzów, którzy liczyli na jego występy. Choć w programie pojawi się wiele znanych nazwisk, to właśnie Martyniuk miał być tym, który przyciągnie przed ekrany zupełnie nową publiczność.

Czy to definitywny koniec marzeń o tanecznym debiucie króla disco polo? Jak myślicie?

Nie przegap: Zazdrość gwarantowana? Te kwoty w "TzG" mogą zaboleć byłych uczestników

Galeria: Szok, co on wyczynia?! Martyniuk publikuje bardzo intymne treści. Rodzinny konflikt wymknął się spod kontroli