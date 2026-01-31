QUIZ. Rozpoznasz ikony i hity PRL-u? Jeśli zdobędziesz mniej niż 12 punktów, to znaczy, że PRL znasz głównie z opowieści

Dawniej wystarczyła jedna sukienka Maryli Rodowicz, by mówiło się o niej tygodniami, a festiwale w Opolu i Sopocie oglądało się w skupieniu - najpierw na czarno-białych, potem już kolorowych telewizorach.

Pamiętasz "Parostatek" puszczany z radia na cały regulator? Fryzurę "na Villas", o której marzyła niejedna Polka? A może po prostu piosenki z dawnych lat są z tobą do dziś, bo bez nich nie ma ani porządnego wesela, ani rodzinnej imprezy?

Zapraszamy na małą podróż w czasie - do epoki, gdy show-biznes pachniał "Panią Walewską", a największe emocje wywoływał zbyt odważny dekolt albo odmieniona fryzura.

Co czeka na ciebie w quizie?

Kultowe teksty – dokończysz słowa piosenek, które zna (prawie) każdy.

Wielkie nazwiska – sprawdzimy, czy pamiętasz gwiazdy z tamtych czasów.

Zasady są proste: to ma być dobra zabawa i szybki powrót do dawnych lat. Jeśli zdobędziesz mniej niż 12 punktów na 15… cóż, być może PRL znasz głównie z opowieści.

Gotowy? Sprawdźmy, czy naprawdę masz w sobie duszę znawcy złotej ery polskiej estrady.