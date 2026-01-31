Niespodziewane sceny w Sejmie. Tak Małgorzata Rozenek-Majdan wypowiedziała się o Dodzie

Doda i Rozenek-Majdan znów w Sejmie

Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie pojawiły się w Sejmie. 30 stycznia 2026 roku obie wzięły udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt.

Tematem przewodnim obrad była kondycja schronisk w Polsce oraz narastający problem tzw. patoschronisk. Sprawa od miesięcy budzi ogromne emocje, a medialne doniesienia o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt wywołały ogólnopolską dyskusję. Szczególnym punktem odniesienia stała się sytuacja placówki w Sobolewie, której zamknięcie było dla wielu symbolicznym momentem.

Nie przegap: Doda zmieni zawód? Poznaliśmy jej tajne plany. Zaskoczy wszystkich

Drugie spotkanie Dody i Rozenek-Majdan w Sejmie w ciągu kilku dni

Pierwszy raz Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan wspólnie zabrały głos 20 stycznia, podczas posiedzenia poświęconego wpływowi fajerwerków na zdrowie zwierząt. Już wtedy ich wystąpienia wywołały szeroką dyskusję społeczną i skierowały uwagę opinii publicznej na skalę problemów, jakie od lat narastają w polskich schroniskach.

Podczas kolejnego posiedzenia obie ponownie wystąpiły przed komisją. Tym razem zasiadły po jednej stronie stołu i "dzieliło je" jedno krzesło. Jako pierwsza głos zabrała Doda, a następnie Małgorzata Rozenek-Majdan, która już na wstępie zdecydowała się publicznie docenić rolę artystki.

W swoim przemówieniu Małgorzata Rozenek-Majdan jasno zaznaczyła, że bez obywatelskiego zaangażowania wiele spraw nie ujrzałoby światła dziennego. Podkreśliła, że to właśnie oddolne działania - w tym inicjatywy podejmowane przez Dodę - doprowadziły do realnych interwencji.

Nie ma wątpliwości, że wszystkie te słowa, które tutaj padły, wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości, na pewno były bardzo potrzebne. To, co wydarzyło się w tych dwóch schroniskach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko i wyłącznie dzięki obywatelskim ruszeniom, również przede wszystkim z inicjatywy Dody, to na pewno też było bardzo potrzebne

- podkreśliła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Gwiazda zaznaczyła jednak, że pojedyncze interwencje nie wystarczą, jeśli nie pójdą za nimi konkretne rozwiązania na poziomie systemowym. Wprost wskazała, jakie działania są kluczowe, by ograniczyć problem bezdomności zwierząt.

Nic się nie wydarzy lepiej, jeżeli nie będzie sterylizacji, kastracji i czipowania

- dodała.

Doda pomaga zwierzętom przetrwać zimę

Wraz z nadejściem silnych mrozów Doda aktywnie włączyła się w pomoc zwierzętom. Artystka sfinansowała zakup nowych bud dla psów, nawiązywała współprace z różnymi firmami i zachęcała swoich fanów do adopcji. Z czasem jednak jej działania zaczęły odsłaniać coraz bardziej niepokojący obraz funkcjonowania niektórych placówek.

Skala problemów, z jakimi się zetknęła, okazała się dla niej ogromnym obciążeniem emocjonalnym. W pewnym momencie zdecydowała się ograniczyć publiczne demaskowanie patologii, o czym otwarcie mówiła w mediach społecznościowych.

To jest dla mnie psychicznie nie do zniesienia, jestem zbyt emocjonalna. Trzęsę się. Dlatego nie mogę dalej w tym trwać, bo mnie to wypala od środka i zrobiłam wszystko, co potrafiłam. Oddałam całe swoje serce, zrobiłam pierwszy krok i niech to teraz ruszy lawinowo, ale nie chcę dalej w to wchodzić, bo patrzenie na coraz gorsze rzeczy doprowadzi mnie do katastrofy.

Choć Doda ograniczyła swoją obecność w bezpośrednich interwencjach, nie zrezygnowała z pomocy zwierzętom. Nadal wspiera schroniska, przekazując karmę, koce i dbając o poprawę warunków bytowych, zwłaszcza w okresie zimowym.

Rozenek-Majdan konsekwentnie walczy o zmiany

Małgorzata Rozenek-Majdan również od dłuższego czasu angażuje się w działania na rzecz poprawy losu zwierząt. Brała udział w poprzednich posiedzeniach komisji sejmowej, uczestniczyła w protestach i pojawiała się pod schroniskiem w Sobolewie.

Jej obecność podczas styczniowych obrad była kontynuacją tej aktywności i sygnałem, że temat schronisk nie zostanie szybko zamknięty.

Doda o festiwalu EnergaCAMERIMAGE, nowym serialu i drugim domu. Rozmowa "Super Expressu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.