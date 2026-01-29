Doda zmieni zawód? Poznaliśmy jej tajne plany. Zaskoczy wszystkich

Doda znowu zagra w filmie? Taka rola jej się marzy

Doda od lat zapowiada koniec swojej kariery muzycznej. Nie oznacza to jednak, że zamierza zniknąć z mediów. Wprost przeciwnie. Ona dopiero się rozkręca. Teraz w planach ma m.in. powrót do świata filmu. W 2018 roku premierę miał film Władysława Pasikowskiego (66 l.) "Pitbull. Ostatni pies", w którym zagrała królową mafii. Wkrótce później wzięła się za produkcję głośnych "Dziewczyn z Dubaju". Zagrała też kilka epizodycznych ról komediowych w serialach - m.in. "Daleko od noszy". Teraz chce więcej.

Chciałabym spełnić moje kolejne marzenie jako aktorka i zagrać albo w totalnej komedii, ponieważ mam wyraźny rys humorystyczny i talent stand-upowy. Ale najbardziej chciałabym zagrać w filmie kostiumowym

- mówi Doda w rozmowie z "Super Expressem".

Być może się skuszę, by jeszcze kiedyś wyprodukować kolejny film. Aktorki pytały mnie, kiedy zrobię kolejny film. Operator "Dziewczyn z Dubaju" też powiedział, że powinnam to zrobić!

- dodaje.

Wielu aktorów marzy o tym, by zmierzyć się z wymagającą rolą - np. pacjenta szpitala psychiatrycznego. Co na to Doda? - Wariatką jestem na co dzień, a zakład psychiatryczny to cały show biznes - mówi nam piosenkarka.

Doda - Sylwester 2025