EnergaCAMERIMAGE: Doda zachwycona festiwalem

W sobotę, 22 listopada zakończyła się 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. To jedno z najważniejszych wydarzeń świecie, które poświęcone jest sztuce operatorów filmowych. Festiwal co roku przyciąga do Polski cenionych twórców filmowych z całego świata. Na Cameraimage gościli m.in. David Lynch, Danny DeVito, Adam Driver, Quentin Tarantino, Willem Dafoe, Sean Penn, Peter Dinklage.

Podczas sobotniej gali rozdano nagrody, czyli kultowe już Żaby. Gdy wszyscy laureaci odebrali swoje statuetki, na scenie pojawiła się Doda (41 l.). Przyniosła ze sobą... złotą łopatę, która następnie trafiła do Marka Żydowicza, pomysłodawcy i dyrektora festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Chociaż Dorota Rabczewska od ponad dwóch dekad rozwija się jako piosenkarka, to świat filmu również nie jest jej obcy.

Po zakończeniu gali zamknięcia w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że od najmłodszych lat była zafascynowana kinem, a na samym festiwalu czuła się jak w domu!

Wspaniałe wrażenia! Ja jestem kinomanką od dziecka. Kiedyś nawet popełniłam film jako producentka kreatywna. Wystąpiłam też w kilku. Mam nadzieję, że będzie mi dane wystąpić jeszcze w jakiś fajnych produkcjach. Na festiwalu spotkałam wielu wspaniałych przyjaciół z planu - aktorów, operatorów. Czuję się tutaj trochę jak w domu. Tym drugim, bo pierwszy to mój muzyczny - powiedziała.

Nie szczędziła zachwytów nad samym festiwalem. Wyznała też, że jest bardzo dumna z tego, że powstał on właśnie w Polsce i co roku przyciąga tak wiele zagranicznych sław.

Sam festiwal? Coś niesamowitego. Niesamowity w ogóle obiekt, niesamowita aura. Jestem bardzo dumna i z Polaków, że zorganizowali tak fajne filmowe przyjęcie i że zrzeszają tylu zagranicznych gości - dodała.

EnergaCAMERIMAGE: Doda opowiedziała o swoim dokumencie

Dodę coraz częściej możemy zobaczyć w środowisku filmowym. Ma na koncie m.in. brawurową rolę w filmie "Pitbull. Ostatni pies". Na początku 2026 roku światło dzienne ujrzy serial "DODA", który już teraz elektryzuje fanów. Gwiazda zapowiedziała bowiem, że nie będzie unikać kontrowersyjnych tematów. Zostanie on pokazany na platformie Amazon Prime Video, gdzie wcześniej ukazały się dokumenty m.in. o Robercie Lewandowskim i Kubie Błaszczykowskim.

Podczas imprezy kończącej EnergaCAMERIMAGE piosenkarka nie chciała za dużo zdradzić na temat produkcji, która ma mieć swoją premierę początkiem roku. Reporter "Super Expressu", Konrad Marzec, zauważył, że Doda coraz mocniej rozpycha się w świecie filmu. Artystka nie ukrywa, że ma nadzieję zagrać jeszcze jakąś ciekawą rolę, ale zaznaczyła, że w dokumencie jest tylko postacią. Opowiedziała za to o współpracy z jego reżyserką, Elizą Kubarską.

W serialu jestem tylko postacią, o której jest nagrany film dokumentalny. Nie jestem ani producentką, ani reżyserką. Niemniej reżyseruje go Eliza Kubarska, wspaniała reżyserka, która zrobiła wspaniały film Wandzie Rutkiewicz - polecam go serdecznie. Zresztą pracując ze mną często mówiła, że bardzo ją przypominam. Co jest dla mnie dużym komplementem, bo też jestem dziewczyną z mocnym charakterem, kręgosłupem i jajami, więc to dobre porównanie - powiedziała z uśmiechem Doda.

