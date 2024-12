Partnerzy Dody ujawnią całą prawdę. Gwiazda sama ich poprosiła!

Jeśli chodzi o moich partnerów, to tak jak mówię: nie chce forsować tylko mojej strony, tego jak ja to widziałam. Chciałabym, że każdy z nich miał swój głos i możliwość skonfrontowania tego, zwłaszcza, że film na całe życie zostanie (...). Nie chce z nikogo robić, wiesz, z siebie ofiary, czy z kogoś kozła ofiarnego (...) Nie tylko mam partnerów, którzy mają złe rzeczy do powiedzenia na mój temat. Jest kilku, którzy mają też fajne rzeczy do powiedzenia - śmiała się Doda.