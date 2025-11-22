Doda zaskoczyła wszystkich! Nagle weszła na scenę ze złotą łopatą

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-22 22:55

Doda to ma wejście! Artystka pojawiła się podczas gali zamknięcia 33. MFF EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Gdy weszła na scenę, oczom publiczności ukazała się... złota łopata! Taki przedmiot powędrował następnie w ręce dyrektora Marka Żydowicza. Doda zdradziła "Super Expressowi", skąd taki pomysł.

Super Express Google News

Gdy Doda szła przez Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, niemal wszyscy wodzili za nią wzrokiem. Pozowała do zdjęć ubrana w śmietankowy, bardzo obszerny komplet, a głowę ozdobiła beżowym toczkiem. Doda przyjechała na 33. MFF EnergaCAMERIMAGE jako gość specjalny Marka Żydowicza. Dorota Rabczewska pojawiła się rzecz jasna na gali zamknięcia festiwalu, który w dniach 15-22 listopada odbywał się w Toruniu. Dodę coraz częściej możemy zobaczyć w środowisku filmowym. Ma na koncie m.in. brawurową rolę w filmie "Pitbull. Ostatni pies". Na początku 2026 roku światło dzienne ujrzy serial "DODA", który już teraz elektryzuje fanów. 

Zobacz także: Doda zaśpiewała z Kazikiem! Muzyk wkroczył na scenę z telefonem

Doda na scenie ze złotą łopatą. O co chodziło?

Kiedy już rozdano najważniejsze nagrody 33. edycji EnergaCAMERIMAGE, na scenie w głównej sali CKK Jordanki pojawiła się Doda. Przyniosła ze sobą... złotą łopatę, która następnie trafiła do Marka Żydowicza. Wszystko widać na zdjęciach, które prezentujemy w galerii. Dyrektor festiwalu obiecał, że będzie nią wykopywał złoto. Mówił też o potrzebie "zakopania hejtu". Po gali porozmawialiśmy z Dodą i zapytaliśmy o historię tej łopaty.

Oboje jesteśmy fanami "Miasteczka Twin Peaks". W wieku 12 lat z namiętnością czytałam "Sekretny dziennik Laury Palmer"przyznała Doda w rozmowie z "Super Expressem".

Naszych czytelników odsyłamy do postaci doktora Lawrence'a Jacoby'ego, znanego również jako doktor Amp. 

Doda również mogła liczyć na przyjemne prezenty, Prezydent Torunia Paweł Gulewski wręczył jej pierniki i podkreślił, że może je jeść, ponieważ są zdrowe. "Super Express" zapytał Dorotę Rabczewską o wrażenia z festiwalu. Artystka nie mogła się nachwalić organizatorów. Zachwalała również atmosferę i możliwość spotkania przyjaciół.

Jestem dumna z Polaków, że zorganizowali takie przyjęcie i zrzeszają tylu zagranicznych gości - podkreśliła.

Zobacz także: Ile zarabia Doda? Nie uwierzycie. Kawalerka w Ciechanowie za 20-minutowy show

Zobacz więcej zdjęć. Doda na EnergaCamerimage w zaskakującym wdzianku. Wielka marynarka i toczek na głowie!

Doda, EnergaCamerimage 2025
51 zdjęć
Doda urządza rodzicom pokój spokojnej starości
Dokończ piosenki Dody i sprawdź czy jesteś mistrzem
Pytanie 1 z 10
Nie daj się: "Nie daj się! Ludzie niech swoje myślą. Nie daj się..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DODA
CAMERIMAGE
DOROTA RABCZEWSKA