Doda zaskoczyła wszystkich! Nagle weszła na scenę ze złotą łopatą

Gdy Doda szła przez Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, niemal wszyscy wodzili za nią wzrokiem. Pozowała do zdjęć ubrana w śmietankowy, bardzo obszerny komplet, a głowę ozdobiła beżowym toczkiem. Doda przyjechała na 33. MFF EnergaCAMERIMAGE jako gość specjalny Marka Żydowicza. Dorota Rabczewska pojawiła się rzecz jasna na gali zamknięcia festiwalu, który w dniach 15-22 listopada odbywał się w Toruniu. Dodę coraz częściej możemy zobaczyć w środowisku filmowym. Ma na koncie m.in. brawurową rolę w filmie "Pitbull. Ostatni pies". Na początku 2026 roku światło dzienne ujrzy serial "DODA", który już teraz elektryzuje fanów.

Zobacz także: Doda zaśpiewała z Kazikiem! Muzyk wkroczył na scenę z telefonem

Doda na scenie ze złotą łopatą. O co chodziło?

Kiedy już rozdano najważniejsze nagrody 33. edycji EnergaCAMERIMAGE, na scenie w głównej sali CKK Jordanki pojawiła się Doda. Przyniosła ze sobą... złotą łopatę, która następnie trafiła do Marka Żydowicza. Wszystko widać na zdjęciach, które prezentujemy w galerii. Dyrektor festiwalu obiecał, że będzie nią wykopywał złoto. Mówił też o potrzebie "zakopania hejtu". Po gali porozmawialiśmy z Dodą i zapytaliśmy o historię tej łopaty.

Oboje jesteśmy fanami "Miasteczka Twin Peaks". W wieku 12 lat z namiętnością czytałam "Sekretny dziennik Laury Palmer" - przyznała Doda w rozmowie z "Super Expressem".

Naszych czytelników odsyłamy do postaci doktora Lawrence'a Jacoby'ego, znanego również jako doktor Amp.

Doda również mogła liczyć na przyjemne prezenty, Prezydent Torunia Paweł Gulewski wręczył jej pierniki i podkreślił, że może je jeść, ponieważ są zdrowe. "Super Express" zapytał Dorotę Rabczewską o wrażenia z festiwalu. Artystka nie mogła się nachwalić organizatorów. Zachwalała również atmosferę i możliwość spotkania przyjaciół.

Jestem dumna z Polaków, że zorganizowali takie przyjęcie i zrzeszają tylu zagranicznych gości - podkreśliła.

Zobacz także: Ile zarabia Doda? Nie uwierzycie. Kawalerka w Ciechanowie za 20-minutowy show

Zobacz więcej zdjęć. Doda na EnergaCamerimage w zaskakującym wdzianku. Wielka marynarka i toczek na głowie!

Doda urządza rodzicom pokój spokojnej starości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.